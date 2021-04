Fraudeurs worden steeds slimmer: ‘Ze komen nu zelfs aan huis’

,,Het is voor het eerst in jaren dat we weer een toename zien van de schade’’, zegt Gijs Boudewijn, directeur van Betaalvereniging Nederland. Die toename is een flinke tegenvaller. De laatste jaren lukte het de banken om de schade terug te dringen. Met voorlichtingscampagnes werden klanten gewezen op het gevaar van bijvoorbeeld phishingmails, waarbij criminelen via mailtjes aan inloggegevens probeerden te komen. Die mails waren vaak in gebrekkig Nederlands gesteld, vol taalfouten.