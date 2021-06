Frederieke belt voor de geldzorgenlijn, en hoort over schaamte en suïcidale gedachten

Of het nou gaat om schulden, werk dat wegvalt of financiële problemen door het overlijden van een partner: mensen met geldzorgen of -problemen kunnen de gratis hulplijn bellen waar Frederieke Kokol werkt. Ze is operationeel manager bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en valt zo nu en dan in als telefoniste. Hierdoor ziet ze van dichtbij hoe belangrijk de lijn is.

,,Het schuldhulplandschap verandert”, vertelt Kokol. ,,Sinds een aantal jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulpverlening, en hoe zij hiermee omgaan, verschilt dan ook per gemeente.” Volgens de operationeel manager zijn de hulporganisaties mede hierdoor versplinterd. ,,Er is veel hulp, maar waar moet je naartoe met je hulpvraag? Wij willen het verschil maken in die versplintering. Er zijn steeds meer loketten en initiatieven, maar de route naar hulp is te ingewikkeld. Sommige hulpvragers worden van het kastje naar de muur gestuurd en denken dan: ‘Laat maar’. Dat willen wij voorkomen.”

Mede daarom werd het gratis nummer 0800-8115 in het leven geroepen. Afgelopen september ging de hulplijn officieel live. ,,Mensen konden al met ons chatten, maar we merkten dat er behoefte was aan gesprek. Wij hebben een team opgezet en een plan bedacht. Met dit nummer willen we iedereen die met financiële zorgen of problemen zit, helpen en advies geven.”

Uiteenlopende bellers

Sinds het nummer in het leven is geroepen, bellen veel mensen: jongeren, ouderen, ondernemers, anderstaligen. Volgens Kokol is er niet één duidelijke groep bellers aan te wijzen die overheerst. En ze werkt dan wel als operationeel manager, maar als het druk wordt, belt ze zelf ook mee. ,,Dat is goed; zo houd je binding met de werkvloer. En het is heel stimulerend om af en toe een hulpvraaggesprek te voeren.”



Die gesprekken zijn soms best heftig en emotioneel. ,,Sommigen zijn boos of verdrietig. Ik ga zitten voor hun verhaal, wil weten wat ze te vertellen hebben. Vaak is er veel gebeurd. Het heeft dan geen zin om meteen naar een oplossing te gaan; een luisterend oor is het belangrijkste. Vanuit daar kunnen we samen onderzoeken wat de eerste druk weg kan nemen. Dan kijk ik welke instantie deze persoon verder kan helpen.”



De telefoongesprekken maken indruk. ,,Een van de gesprekken die mij het meest is bijgebleven, is een gesprek met een oudere dame. Haar partner was net overleden. Ze probeerde zich groot te houden, maar viel soms stil en af en toe hoorde ik een snik", vertelt ze. ,,Er speelde meer dan alleen een eerste hulpvraag. Ik vroeg door om erachter te komen wat er precies aan de hand was. Haar partner deed de bankzaken en zij had daardoor geen idee hoe het moest. Veel ging via automatische incasso’s, maar ze wist niet hoe ze die kon inzien. Daarnaast gaf ze aan dat ze eenzaam was. Ik heb haar daarom begeleid naar een maatjesproject binnen haar gemeente. Zo geven we vrij specifieke adviezen.”

‘Getraind door zelfmoordpreventielijn’

Quote De hulp die wij verlenen is gratis en we verwijzen naar organisa­ties die hun hulp gratis en vrijblij­vend aanbieden Ook een gesprek dat een van haar collega’s voerde, maakte indruk. ,,Zij sprak met een ondernemer die suïcidaal was. Door de coronacrisis ging haar bedrijf eraan onderdoor en zag ze het niet meer zitten. Wij waren haar laatste redmiddel. Dat zijn ontzettend moeilijke gesprekken. Niet de gesprekken waar wij ons op focussen, maar het is belangrijk dat we ze wél kunnen voeren. Daarom zijn wij ook getraind door de zelfmoordpreventielijn 0800-0113. Suïcide en schulden liggen dicht bij elkaar. Wij verwijzen door naar 113, en 113 verwijst weer door naar ons.”



Wanneer het volgens Kokol raadzaam is om contact op te nemen met de hulplijn? ,,Als je het gevoel hebt dat er iets misgaat op financieel gebied, als er meer geld uit gaat dan er binnenkomt of als je het gevoel hebt dat je jouw schulden of betaalachterstanden niet meer kunt oplossen.”



Het hoeft niet om jezelf te gaan, benadrukt ze. ,,Je kunt ook bellen als je je zorgen maakt over iemand uit je omgeving. We kunnen geen contact met hem of haar opnemen, maar we kunnen wel advies geven over hoe je het gesprek aangaat en vertellen wat de opties voor hem of haar zijn. Het is belangrijk dat als het financieel niet goed gaat of je je zorgen maakt, je dit deelt. Of dat nou met ons is of met iemand in je omgeving: praat. De hulp die wij verlenen is gratis en we verwijzen naar organisaties die hun hulp gratis en vrijblijvend aanbieden.”

