Froukje maakte een fout bij het verhuren van haar vakantiehuis: ‘Ik huilde tranen met tuiten’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week: Froukje Hoekemeijer (45) die een inschattingsfout maakte bij het verhuren van haar vakantiehuis. Dat kostte haar 6000 euro.

Hoe kwam jij aan je vakantiehuis?

,,Ik erfde het toen mijn vader zes jaar geleden plotseling overleed. Er bleek nog een hypotheek op te zitten. Ik ben fysiek afgekeurd en leef als alleenstaande moeder van een uitkering. Verkopen was geen optie want de waarde was lager dan wat het zou opbrengen en dan zou ik met een restschuld blijven zitten.”

Waarom ging je het verhuren?

,,Om uit de kosten te blijven. Dat mag van het UWV, want het zijn geen inkomsten door werk en ik houd er niets aan over. En op de camping in Zeewolde, waar het huisje staat, werd ik benaderd door iemand die ook een huisje heeft. Ze vroeg me of haar vriendin het mijne mocht huren, omdat ze een plek nodig had in verband met de verbouwing. Je denkt toch: iemand van dezelfde camping neemt me niet in de zeik.”

Quote Na een maand kwam ik langs om te kijken hoe het ging. De kozijnen zagen zwart van de schimmel Froukje Hoekemeijer

Wat was je eerste indruk toen jij de huurders ontmoette?

,,Het was een echtpaar van tegen de 60. Het waren niet mijn types maar ik heb geleerd dat je niet op uiterlijk mag afgaan. In het eerste gesprek deden ze netjes. Ik stelde een huurcontract op dat ik nog heb laten controleren door een jurist en dat hebben ze ondertekend.”

Wanneer ging het mis?

,,Na een maand kwam ik langs om te kijken hoe het ging. De kozijnen zagen zwart van de schimmel. Het huis is van aluminium en ik had verteld dat er iedere dag gelucht moet worden en even een doekje langs de kozijnen. Alles zat potdicht. ‘Ik maak elke dag schoon hoor’, was het antwoord. Mijn vader had er vijftien jaar als man alleen gezeten maar het had er nog nooit zo smerig uitgezien.”

Betaalden ze wel de huur?

,,Al snel kreeg ik te horen dat zij de huur niet konden betalen omdat ze pech hadden met de auto. Ik zei: ‘Nu maak je jullie probleem mijn probleem. Maar ja, ik kan het moeilijk uit hun portemonnee trekken.

Toen ze een huurachterstand van 2000 euro hadden opgebouwd, ben ik ernaartoe gegaan en heb ze een ontbindingscontract aangeboden. Als zij dat tekenden, schold ik hen hun schuld kwijt maar ze zouden dezelfde dag nog vertrekken. ‘Nee echt, we gaan betalen.’ Ze gaven hun kentekenbewijs als borg mee.”

En betaalden ze?

,,Een deel, maar er stond nog steeds 1300 euro open. Nadat ik drie dagen achter elkaar berichtjes stuurde, was het er nog steeds niet. Ik was er klaar mee. Sloten van het huis vervangen mag niet, water en gas officieel laten afsluiten ook niet, want dat zijn eerste levensbehoeften. Maar ik moest wat. Dus heb ik het slot van de ruimte waar de meterkast hangt, vervangen en de schakelaar omgezet. Met een briefje: eerst betalen, dan zet ik hem weer om. Niet veel later kreeg ik van buurmannen van de camping te horen dat ze aan het verhuizen waren.”

Quote Ze hadden een pot koffie over de vloer geleegd. Een tafelkleed was zo smerig dat het nog net niet brak. Volle vuilniszak­ken stonden open naast het bed Froukje Hoekemeijer

Wat trof je er aan?

,,Ik huilde tranen met tuiten. Ze hadden een pot koffie over de vloer geleegd. Een tafelkleed was zo smerig dat het nog net niet brak. Volle vuilniszakken stonden open naast het bed. Beddengoed te ranzig om aan te raken. Seksspeeltjes, je wilt niet weten wat ik allemaal vond. Tien vuilniszakken vol met puin, al hun spullen heb ik bij die vriendin van hen gedeponeerd. Van ‘een vriendin’ was dat opeens iemand geworden die ze ‘amper kende’.

Ik ben twee maanden bezig geweest om alles schoon te krijgen. Met de spullen die ik moest vervangen, het schoonmaakbedrijf dat ik moest inhuren en de niet betaalde huur, gas, water en licht samen verloor ik 6000 euro. Ik heb er een incassobureau opgezet om het terug te krijgen, tot op heden zonder resultaat.”

Pak je het nu anders aan?

,,Nu googel ik mensen van te voren en er komt niemand meer in zonder bewijs van vast inkomen. Daarna praten we verder.”

