Gebruik alleen geld dat je niet nodig hebt, en nog vijf adviezen over beleggen in coronatijd

Nu instappen, is dat verstandig?

,,Het is altijd verstandig om te beginnen met beleggen’’, zegt financieel journalist en auteur Janneke Willemse van Blondjes beleggen beter. Veel Nederlanders sparen nu meer, omdat ze niet kunnen winkelen, reizen of uit eten kunnen gaan. Tegelijkertijd levert geld op de spaarrekening vrijwel niets op.