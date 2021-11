Geen comeback voor exclusieve zakenbeurs? ‘Onze beurs annuleren? Dat kan helemaal niet!’

Het zal toch niet? Ben je maandenlang bezig met het voorbereiden van Masters Expo, dreigen sterk oplopende coronabesmettingen serieus roet in het eten te gooien. Yves Gijrath (54), bedenker en organisator van de zakenbeurs, was er begin deze week nog van overtuigd dat zijn evenement gewoon doorgaat (‘mijn kantoor kan ook instorten, maar die kans is net zo groot als het niet doorgaan van de beurs’). De planning is nog steeds dat vanaf donderdag 18 tot en met maandag 22 november bezoekers in de Amsterdamse RAI kunnen genieten van onder meer exclusieve kunst, jachten, auto's, horloges en haute cuisine.