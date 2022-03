Geld doneren aan Oekraïne? Vier vragen over hoe je het beste kunt helpen

Er zijn veel initiatieven om Oekraïne en de Oekraïners bij te staan. Wil jij ook iets doen? We stelden deskundigen en hulporganisaties vier vragen om erachter te komen hoe we het meest effectief kunnen helpen, hoe organisaties hulp bieden en hoe jij het beste kunt doneren.

1. Hoe kies je de juiste hulporganisatie als je geld wilt doneren?

Volgens actievoorzitter van Giro555 Kees Zevenbergen zijn er allerlei manieren om in actie te komen en is het een persoonlijke keuze hoe je gaat helpen. ,,Maar als deze keuze geld doneren aan een hulporganisatie is, dan maakt Giro555 het je makkelijk, want dan hoef je niet te kiezen aan welke.”

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties, waaronder Het Rode Kruis, Unicef, Cordaid en Stichting Vluchteling, de handen ineen om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers en wordt giro 555 geopend om geld te storten. Zevenbergen: ,,Het grote voordeel van de samenwerking is ook dat iedere hulporganisatie zijn eigen expertise heeft en eigen netwerken en contacten in het conflictgebied en omringende landen, omdat ze daar al jaren aan het werk zijn.”

Quote Wat hebben zij allemaal nodig? Gelukkig wordt dat steeds helderder maar de lijst van benodigdhe­den wordt ook steeds langer Kees Zevenbergen, actievoorzitter giro 555

2. Wat doen hulporganisaties met mijn geld?

Er was dinsdagmiddag bij Giro555 al 3,1 miljoen euro binnengekomen voor hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Waar het geld op dit moment heen gaat, is volgens Zevenbergen divers.

,,Voedsel, dekens, matrassen, medicijnen. We hebben bussen gehuurd om oude mensen die vastzitten op grensovergangen en treinstations omdat ze niet mobiel genoeg zijn, naar een veilig onderkomen te brengen. En we zijn bezig om schuilkelders in te richten met voedselpakketten en daar EHBO-cursussen te geven. Honderdduizenden zijn op de vlucht. Hun rugzakje is na een paar dagen leeg. Wat hebben zij allemaal nodig? Gelukkig wordt dat steeds helderder maar de lijst van benodigdheden wordt ook steeds langer.”

Quote Juist grote organisa­ties worden goed gecontro­leerd op hoe zij hun geld uitgeven, dat is het verschil met minder bekende organisa­ties Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit

Van grote organisaties wordt vaak gedacht dat er toch ook wel veel gedoneerd geld aan de strijkstok blijft hangen. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit: ,,Er is altijd een beetje geld nodig voor de organisatie zelf maar het geld gaat overwegend naar het land zelf en wordt daar via lokale kanalen uitgegeven om mensen bij te staan. En juist grote organisaties worden enorm goed gecontroleerd op hoe zij hun geld uitgeven, dat is het verschil met minder bekende organisaties.”

Zevenbergen beaamt dit: ,,We weten dat dit beeld van hulporganisaties bestaat maar we zijn zeer transparant in wat we doen, we leggen verantwoording af voor iedere euro die we uitgeven. Maar net als iedere dienstverlenende organisatie hebben we kosten die we moeten dekken. Los daarvan gaat het maximaal haalbare bedrag naar hulp, daarvoor zijn wij op aarde.”

3. Hoe kunnen hulporganisaties steun bieden in het conflictgebied?

Hilhorst: ,,Op dit moment zie je een groot onderscheid tussen de gebieden die door de Oekraïense overheid gecontroleerd worden, en die waar de Russische separatisten de macht hebben. Het is dus de vraag wat er gebeurt als meer gebieden in pro-Russische handen vallen. Behalve de vraag of ze toestemming krijgen van de autoriteiten die in dat gebied de macht hebben, is het inderdaad ook de vraag of het niet te gevaarlijk is.”

De ene organisatie maakt daar andere afwegingen dan de andere, vertelt Hilhorst. ,,In geval van nood proberen organisaties dan vanaf afstand hulp te verlenen. En er is de mogelijkheid om noodpakketten te sturen die door lokale organisaties verdeeld worden.” Zevenbergen: ,,Slaan de raketten in, dan kunnen we geen hulp leveren, maar als in iedere oorlog gaat het in golven, niet in heel Oekraïne is er nu oorlog. En voor de vluchtelingen in omringende landen kunnen we genoeg doen.”

Quote Grote organisa­ties werken met bestaande infrastruc­tuur en weten hoe je het zo goedkoop mogelijk doet. Hulp bieden is een vak waarin wij getraind zijn Kees Zevenbergen, actievoorzitter giro 555

4. Is spullen doneren aan privéinitiatieven een goed alternatief?

Inmiddels zijn er talloze initiatieven van Nederlandse burgers om zelf hulp aan Oekraïne te bieden. Bestelbussen vol voedselpakketten, oude kleding, knuffels en dekens worden klaargemaakt om te verschepen naar het oorlogsgebied. Is het een idee om in plaats van geld te doneren juist deze kleinere initiatieven te steunen?

Zevenbergen: ,,Als je zeker wilt zijn dat je hulp goed terechtkomt, is het het handigst om te doneren aan grote organisaties, die werken met bestaande infrastructuur en weten hoe je het zo goedkoop mogelijk doet.” Giro 555 accepteert zelf ook geen spullen: ‘Wij kopen zoveel mogelijk lokaal in. Zo stimuleren we de lokale economie en besparen op transportkosten’, aldus de website van de samenwerkende hulporganisaties.

Hilhorst: ,,Geld blijft het belangrijkste hulpmiddel, want het is heel hard nodig. Organisaties als het Rode Kruis en Giro 555 werken zoveel mogelijk met Oekraïense organisaties samen die ervoor zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. Van veel privéinitiatieven kun je moeilijker zien wat er mee gebeurt, hoe goed bedoeld ook. Het kan zelfs de andere hulp in de weg zitten.”

Zevenbergen: ,,Maar ik juich iedereen die zich op zijn of haar manier inzet, toe. Onze Nederlandse betrokkenheid en alle persoonlijke initiatieven zijn hartverwarmend.”

