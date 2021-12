Geld geven aan (klein)kinderen? Dit jaar mag het belastingvrij nog even wat meer zijn

Voor mensen die het geld kunnen missen kan het interessant zijn om de (klein)kinderen een financieel kerstcadeau te geven. Jaarlijks mag je een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit kalenderjaar is dat zelfs 1000 euro meer dan komend jaar. Hoeveel mag je belastingvrij schenken en is het slim om het nu nog over te maken? Waar moet je op letten?

Tot een bepaald bedrag is het mogelijk om belastingvrij geld cadeau te doen. Dit jaar is dat bedrag duizend euro meer dan het komende kalenderjaar: ouders mogen hun kinderen maximaal 6604 euro schenken, voor schenkingen aan kleinkinderen of andere mensen is dat bedrag lager: 3244 euro.

Hoger bedrag belastingvrije schenkingen in 2021 door coronacrisis

,,De belastingvrije gift is omhoog bijgesteld in verband met de coronacrisis”, vertelt Tjarko Denekamp, specialist Schenken en erven bij ABN Amro MeesPierson. ,,De gedachte was dat mensen elkaar de crisis door konden helpen door extra te schenken. Er zal best van dat bedrag gebruikt gemaakt zijn,” zegt hij, ,,maar ik kan me niet voorstellen dat dat vaak is gebeurd met de coronacrisis in gedachten.”



Hoeveel mag je belastingvrij schenken in 2022?

Desalniettemin: het kan interessant zijn om het nog tijdens het kerstdiner te bespreken. Komend jaar gaat die duizend euro er namelijk weer af. In 2022 mag er belastingvrij 5677 euro geschonken worden aan kinderen, aan kleinkinderen en kennissen 2274 euro. Voor de oplettende kijker: dat verschil is inderdaad groter dan exact die duizend euro. ,,Elk jaar wordt het een klein beetje hoger door de inflatiecorrectie”, legt Denekamp uit. ,,Op dit moment is de inflatie overigens hoger dan waar eerder mee gerekend werd, de cijfers zijn op Prinsjesdag al vastgesteld.”



Quote We weten de details over de afschaf­fing van de ‘jubelton’ nog niet Tjarko Denekamp, specialist Schenken en erven bij ABN AMRO MeesPierson

Hoe zit het met de eenmalige hogere schenkingen, zoals de jubelton?

Naast de jaarlijkse belastingvrije schenking, zijn er ook ‘eenmalige verhoogde vrijstellingen’. Dat wil zeggen: ouders mogen éénmalig een verhoogd bedrag overmaken aan hun kinderen in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Dat bedrag kan vrij besteed worden (maximaal 26.881), aan studie (55.996 euro) of aan een woning (maximaal 105.302). Die laatste, de zogenaamde jubelton, wordt per 2024 afgeschaft.

,,We weten de details nog niet”, zegt Denekamp. ,,De vraag is nu: op welk moment is hij er nog wel? Waarschijnlijk komt er volgend jaar een wetsvoorstel en zal de wijziging in 2023 ingaan. Maar dan is er ook nog het ‘na-ijleffect’, mensen die het bedrag krijgen, hebben nog twee jaar de tijd om het op een goede manier te besteden. Dat is interessant om te weten straks, zeker als je kinderen hebt die nu nog geen huis willen of kunnen kopen omdat ze nog studeren, maar op termijn wel. Maar hoe dat er de komende tijd uit gaat zien, is nu nog speculatie.”

Wat we wel zeker weten: in 2022 kan schenken voor de aankoop van een woning sowieso nog. Het komende kalenderjaar gaat het dan om een bedrag van 106.671 euro. Voor alle soorten eenmalige hogere schenkingen moet de ontvanger wel aangifte doen bij de Belastingdienst.

Quote Het benutten van de verhoogde vrijstel­ling is een eenmalige joker. Daar moet je goed over nadenken Tjarko Denekamp, specialist Schenken en erven bij ABN AMRO MeesPierson

Hoe hoog is de schenkbelasting eigenlijk?

En hoeveel belasting betaal je eigenlijk als je meer wilt overmaken dan het vrijgestelde bedrag? Het gaat dan om 10 procent over stortingen tot 128.752 euro van ouders aan hun kinderen. Daarna lopen die percentages op naar 20 procent, of zelfs naar 36 procent (aan kleinkinderen) of 40 procent (aan anderen). Krijg je een bedrag hoger dan het vrijgestelde bedrag? Dan ben je verplicht om aangifte te doen bij de Belastingdienst.

,,Een schenking lijkt heel eenvoudig: een bedrag overboeken en klaar is Kees, maar het is niet eenvoudig”, weet Denekamp. ,,Het benutten van de verhoogde vrijstelling is een eenmalige joker. Daar moet je goed over nadenken en het is vaak een rekensom over wat wanneer verstandig is. Ik zeg altijd dat je dat goed moet bekijken en je niet moet laten leiden door gevoel, maar pas gaat schenken als je alles helder hebt.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.