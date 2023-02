Geld kwijt doordat je online bent opgelicht? Er is een manier om je geld terug te vorderen

Je ontmoet iemand op een datingapp en het klikt. Jullie hebben urenlange app-gesprekken, tot deze persoon vraagt of je iets voor hem of haar wilt betalen. Daarna hoor je niets meer: je bent opgelicht. Datingfraude komt steeds vaker voor, net als WhatsApp-fraude en aankoopfraude. Maar, er is een manier om je geld terug te vorderen.

Jaarlijks worden zo’n 2,5 miljoen mensen slachtoffer van verschillende vormen van online fraude. Dat meldde CBS vorig jaar. Maar er is een manier om je geld terug te vragen: De Procedure Niet Bancaire Fraude (PNBF), een samenwerking van Nederlandse banken, aangestuurd door de Betaalvereniging.

Via deze procedure kun je sinds januari 2021 je geld terugvorderen van de fraudeur door tussenkomst van de bank. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je naam, adres en woonplaats (NAW) van de dader opvragen.

Een van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat de IBAN-nummers van zowel slachtoffer als dader van een Nederlandse bank moeten zijn. Deze gratis service van je bank bestaat uit twee stappen. Eerst stuurt je bank een terugstortverzoek naar de dader. Wordt het geld niet binnen 3 weken terugbetaald, dan krijg je de gegevens van de persoon. Die gegevens stuur je door naar de deurwaarder, die je geld terugvordert. In meer dan vijftig procent van de gevallen krijgt het slachtoffer zijn geld terug of wordt er een schikking getroffen.

Hoe werkt de procedure niet bancaire fraude? 1. Aangifte doen.

2. De procedure niet bancaire fraude aanvragen bij je bank*.

3. Je bank stuurt een terugstortverzoek naar de rekeninghouder waaraan je het geld heb overgemaakt.

4. Geen geld terug? Dan krijg je de Naam, Adres en Woonplaats van de rekeninghouder.

5. Je stuurt de aangifte en de gegevens van de rekeninghouder naar de deurwaarder.

6. De deurwaarder start een incassoprocedure en vordert het geldbedrag terug. * Bij iedere bank kun je fraude melden, via die pagina kun je de procedure aanvragen. Deze staat vaak onder het kopje ‘Veilig bankieren’- ‘online fraude melden’.

Geld terugvorderen zonder tussenkomst politie

Bedenker van Eerste Hulp Bij Online Fraude, Rick van der Rest vertelt dat inzet van de PNBF en de deurwaarder begon met aankoopfraudes, zoals oplichtingen via Marktplaats. En oplichtingen via Whatsapp door zogenoemde ‘vriend in nood-fraude’. ,,Als je bijvoorbeeld een appje krijgt van iemand die zich voordoet als jouw zoon en om 1000 euro vraagt en je dat uit paniek betaalt.”

Toch gaat het sinds afgelopen jaar ook een stapje verder, aldus Van der Rest. ,,Er komen zaken bij de deurwaarder binnen waarbij slachtoffers van datingfraude en sextortion de PNBF hebben aangevraagd. Ook hen wordt namelijk online geld afhandig gemaakt, door bijvoorbeeld het dreigen met het online ‘exposen’ van naaktbeelden als er niet betaald wordt. Of door onder valse voorwendselen geld los te troggelen bij de verliefde online date.”

Quote De procedure zorgt er nu dus ook voor dat slachtof­fers de regie in eigen hand kunnen nemen Rick van der Rest, Eerste Hulp Bij Online Fraude

Van der Rest is tevreden: ,, De PNBF was al de eerste procedure waarbij slachtoffers zelf de dader verantwoordelijk stellen én geld kunnen terugvorderen zonder tussenkomst van de politie. De procedure zorgt er nu dus ook voor dat slachtoffers van psychisch ernstige zaken als sextortion, de regie in eigen hand kunnen nemen. Een maatschappelijke verschuiving in het slachtofferschap én hoe ze omgaan met criminaliteit die steeds vaker voorkomt.”

Aanvulling op het strafrecht

Gijs van der Linden, Teamleider Landelijk Meldpunt Internet Oplichting bij de politie vindt de PNBF een fijne aanvulling op het strafrecht. ,,Als politie hebben we niets met de PNBF te maken, aangezien het een afspraak onder de banken is en een dienst vanuit hen naar hun klanten. Maar de procedure sluit een strafrechtelijk onderzoek niet uit en kan eventueel samen gaan.”

Dat ligt aan hoe crimineel de fraude is. Bij zaken als datingfraude en sextortion kan de politie zelf bepalen of dit een strafrechtelijke zaak wordt. Naast dus de zaak die het slachtoffer heeft lopen bij de deurwaarder. Ook meldt Van der Linden dat het fijn is dat slachtoffers van bepaalde vormen van gedigitaliseerde criminaliteit ook op deze manier hun recht kunnen halen. En dus niet altijd hoeven te wachten op politieonderzoek na een aangifte.

Wat valt er onder niet bancaire fraude? Aankoopfraude: Opgelicht door een webwinkel, op Marktplaats of op Facebook

WhatsAppfraude: bijvoorbeeld met datingfraude of ‘vriend in nood’-fraude.

Betaalfraude: Opgelicht door degene die jou moet betalen. Vaak via een betaallink waardoor die ander geld van je rekening kan halen.

Factuurfraude: De afzender van factuur lijkt erg op het E-mailadres van de reguliere leverancier, alleen is het net iets anders gespeld. Wanneer er betaald wordt, maak je het bedrag zelf over en ben je het kwijt.

Datingfraude en sextortion: De oplichter wint het vertrouwen van het slachtoffer. Er wordt een band opgebouwd. Daarna wordt er door een slinks opgebouwd web van leugens geld gevraagd.

