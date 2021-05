Geld over door corona: ‘Wintersport ging niet door, dus plaatsen we zonnepanelen’

Eigenlijk zou Mirella de Meij (45) vorig jaar met haar gezin een rondreis door Japan gaan maken, als cadeau voor haar zoon die slaagde voor zijn mavo-examen. Door corona ging die reis niet door en ook een andere vakantie zat er niet in. „We besloten om onze buxustuin, waar weinig meer van over was dankzij de buxusmot die had toegeslagen, volledig op de schop te gooien en te vernieuwen. We hebben nu niet alleen een prachtige tuin, maar ook een grote kapschuur met een bar voor als corona straks weer voorbij is. En omdat de wintersport die we hadden gepland ook niet doorging, komen er ook nog zonnepanelen op.”



Het ingedaalde besef dat een comfortabele thuisplek belangrijk is, is niet de enige reden dat nu meer mensen hun geld in hun huis stoppen. De hoge prijs die ze moeten neertellen voor een andere, vaak grotere woning speelt net zo’n grote rol. Laura Hindriks: „Vooral mensen met samengestelde gezinnen die in een groot huis wonen en minstens even groot moeten terugkopen, kunnen zich dit momenteel niet veroorloven. Dan is het aantrekkelijker de hypotheek te verhogen en de boel flink te verbouwen, zodat je nog even kan blijven zitten waar je zit. Misschien tot de huizenmarkt verandert en aan de forse prijsstijgingen een eind komt.”