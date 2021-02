Geldzorgen nadat je partner overlijdt: ‘We moesten verhuizen naar een piepklein flatje’

Marianne Pater (41) verloor vier jaar geleden onverwachts haar man Jeroen, toen hij een eind aan zijn leven maakte. Ze bleef verslagen achter met drie jonge kinderen. Naast het verdriet realiseerde ze zich direct dat er ook een groot financieel probleem opdoemde. Haar man was ondernemer, en bracht het grootste deel van de inkomsten binnen.



,,We hadden geen spaargeld en bijna mijn hele netto salaris van 1400 euro ging op aan vaste lasten. Dan gaat het hard”, vertelt Marianne. ,,Voor huursubsidie kwam ik niet in aanmerking, want we huurden in de vrije sector. En voor een passende sociale huurwoning voor mijn gezin moest ik op de wachtlijst, want ik had geen officiële urgentie. Binnen de kortste keren lagen de eerste brieven van de deurwaarders al op de mat en moesten we verhuizen naar een piepklein flatje. Ik kan me nu wel voor m’n kop slaan dat we geen overlijdensrisicoverzekering hadden.”