Gezinnen honderden euro’s meer kwijt aan zorgverzekering, bezuinigen zorgt voor risico

Gezinnen zijn volgend jaar honderden euro's per jaar meer kwijt aan hun zorgverzekering, blijkt uit kersverse berekeningen van vergelijkingssite Independer. Er wordt verwacht dat mensen zullen snijden in hun aanvullende verzekeringen. Maar Independer waarschuwt: hoge rekeningen en noodgedwongen zorg moeten vermijden liggen op de loer.

Ook zorgexpert Mirjam Prins schrok toen ze vandaag zag hoeveel sommige huishoudens meer moeten gaan betalen. Eerder was al bekend dat de zorgpremies omhoog gaan. Independer berekende wat dat in de praktijk betekent voor zes verschillende huishoudens, met verschillende zorgbehoeftes. Ze kunnen zomaar honderden euro’s extra moeten betalen.

Neem een gezin met een kind van 18 jaar, met een aanvullende tandartsverzekering: dat is per jaar 594 euro duurder uit dan een soortgelijk gezin een jaar geleden. Jonge kinderen, en een aanvullende verzekering voor tandarts en fysiotherapie? Dat betekent 362,40 euro erbij op jaarbasis. Een alleenstaande met extra eigen risico (885 in plaats van de verplichte 385 euro): plus 227,40 euro.

Impact

,,We hebben gekeken naar verschillende, realistische gezinssituaties en het is best heftig wat daaruit komt, zeker in deze tijd.” Dit weekend trok het Nibud nog aan de bel: bijna vier op de tien huishoudens hebben moeite met rondkomen. Betalingsproblemen stapelen zich op en niemand kan precies vertellen wat de toekomst brengt. Er zijn ook grote zorgen om mensen met middeninkomens, die kwetsbaar blijken nu de koopkracht drastisch is gedaald.

Hoewel de stijgingen voor sommigen mee lijken te vallen, benadrukt Prins dat ook dan de impact gevoeld kan worden. Een aanvullend verzekerd stel van boven de 65 jaar mag dan ‘slechts’ 43,20 extra per jaar gaan betalen, de totale premie per maand is met 176,10 euro toch een fiks bedrag te noemen. Van zes geschetste situaties is alleen met een kleintje op komst een voordeliger pakket af te sluiten dan vorig jaar.

Sterk bezuinigd

Bij een andere vergelijker, Pricewise, verwachten ze dan ook dat er over het geheel genomen ‘sterk bezuinigd’ zal worden als het gaat om zorgverzekeringen. Zorgexpert Prins snapt ook dat het verleidelijk is, maar waarschuwt: doe dat niet zomaar. ,,Het lijkt misschien een slimme keus om de verzekering voor de tandarts te schrappen, maar als je die beugel zelf moet betalen, dan ben je veel duurder uit.”

Ook zoiets: het verhogen van het eigen risico. Dat levert dan wel een lagere premie op (ook al is de bijbehorende korting dit jaar lager dan voorheen), maar wie een been breekt, kan zomaar honderden euro's moeten ophoesten. ,,Mensen die al krap zitten, hebben dat geld vaak niet liggen. Daarom willen we van tevoren zeggen: kijk goed wat je nodig hebt, ga er even voor zitten. We willen voorkomen dat mensen zorg gaan mijden, omdat hun verzekering bepaalde kosten niet dekt.” Ook in nieuwsbrieven vraagt Independer hier de komende tijd aandacht voor.

Voor de basisverzekering moet in 2023 tussen de 3,75 en 9,30 euro per maand meer worden betaald. De korting van 5 procent voor collectief verzekerden vervalt, waardoor die nu veel duurder uit zijn. Prins: ,,Het zorgt voor de grootste stijging in jaren.”

