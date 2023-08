Goed doel draait overuren door stijgende armoede, al meer dan 84.000 jarige kinderen getrakteerd

Geld & Geluk Daisy en Hessel zijn voor het eerst gebonden aan schoolva­kan­ties: ‘Stacaravan huren is vier keer zo duur’

Voor Daisy en Hessel is het even slikken dat ze nu gebonden zijn aan de schoolvakanties. ‘Vandaar de vouwwagen,’ vertelt Hessel in de Mezza-rubriek Geld en Geluk.