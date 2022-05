Gooi- en smijtwerk op markt voor cryptomunten: ‘Het was paniek de afgelopen dagen’

De vlam sloeg dinsdag in de pan met de ineenstorting van de cryptomunten terra en het zusje luna. Ook andere cryptomunten, waaronder de bitcoin, gingen onderuit. ,,Het was paniek de afgelopen dagen’’, zegt Teunis Brosens, expert cryptomunten bij ING. ,,Het experiment met de terra is uit elkaar geklapt, maar ook de bitcoin wankelde.’’ Inmiddels lijkt de rust weergekeerd, maar niemand durft te voorspellen voor hoe lang.