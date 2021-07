Gorillas bezorgt snel, Picnic is goedkoop: verdwijnt de ‘gewone’ supermarkt?

digital nomads Mariëtte (59) is permanent op reis: ‘Zodra mijn zoon ging studeren, heb ik alles weggedaan’

26 juni Werken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Mariëtte van Beek (59), die al sinds 2016 permanent op reis is.