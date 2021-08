Goud! Belastingdienst pikt graantje mee van elke olympische medaille

Over de medaillebonus die een sporter verdient, moet hij tot de helft aan de Belastingdienst afdragen. En dat is best zuur vindt Wiebe Brink, belastingadviseur bij advies- en accountantsorganisatie EY. ,,Zeker in deze coronatijd. Veel wedstrijden gingen niet door afgelopen jaar waardoor sporters start- en prijzengeld misliepen. En ze kwamen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid.’’