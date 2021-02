Gratis studeren? Zoek het over de grens (maar bedenk wel dat het bier er duurder kan zijn)

In Nederland is studeren niet goedkoop, zeker niet als je nog een tweede studie wilt doen: de kosten kunnen dan zelfs oplopen tot tienduizenden euro’s. Gratis studeren in het buitenland klinkt dan aantrekkelijk. Maar, reis je af naar Duitsland, Frankrijk of Zweden, bedenk dan wel dat gratis niet altijd écht gratis is.

Lieke (24, achternaam bekend bij redactie) uit Utrecht weet alles van ‘goedkoop’ studeren in het buitenland. Ze volgde een tweejarige onderzoeksmaster in Parijs en betaalde geen collegegeld. ,,Het was, naast een mooie ervaring, financieel ook gewoon handig om mijn studie daar te volgen.” Ze wist namelijk nog niet zeker of ze met de master geneeskunde verder wilde gaan, of tóch biowetenschappen zou kiezen. Door naar Frankrijk te vertrekken, hield ze beide opties betaalbaar en open, terwijl ze in Nederland een van de twee had moeten kiezen.

Ook Niko (32, achternaam bekend bij redactie) uit Amsterdam vertrok tijdens zijn bachelor interaction design in Utrecht naar het buitenland. Hij ging zes maanden naar Eskilstuna in Zweden. Ook zijn motivatie was financieel: onderwijs is in het Scandinavische land namelijk gratis. ,,Een halfjaar in Amerika of Australië is heel gaaf, maar kost veel geld. Als ik daar had willen studeren, had ik al veel eerder moeten gaan sparen of een heel grote lening moeten afsluiten. Daar zat ik niet op te wachten.”

Een financiële overweging

Hoe zit het dan precies bij ons? Wie gaat studeren in Nederland, betaalt voor de eerste bachelor of master ruim 2100 euro aan collegegeld per jaar. Als je daarna nog een studie op hetzelfde niveau wilt doen, betaal je meer. Gemiddeld is dat voor een bachelor tussen de 9000 en 10.000 euro per jaar, een tweede master kan zelfs oplopen tot 25.000 euro per jaar. Dat verschil tussen een eerste en een tweede studie op hetzelfde niveau is in Nederland dus erg groot, waardoor we scherp afsteken bij veel andere Europese landen. Binnen Europa zijn overigens ook heel grote verschillen: in Scandinavische landen is alles gratis, in Engeland kost zelfs je eerste studie al tienduizenden euro’s.

Waar komen die grote verschillen eigenlijk vandaan? Volgens hoogleraar Marijk van der Wende, die zich aan de Universiteit Utrecht bezighoudt met de globalisering van het onderwijs, komt het door het beleid van de landen zelf. ,,Het collegegeld hangt af van hoeveel de overheid bijdraagt aan het hoger onderwijs. Dit heeft vervolgens ook effect op de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs binnen Europa.”

Van der Wende stelt dat Nederlandse studenten juist voor hun studie naar het buitenland moeten gaan. ,,Europa is een grote ruimte waar Nederlandse studenten volop mogelijkheden hebben.” De kwaliteit van het onderwijs is er hoogstaand en vanwege de lage kosten is het ook aantrekkelijk, zegt ze. Bovendien kunnen Nederlandse studenten hun studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Ook krijgen ze een reiskostenvergoeding vanuit de overheid als alternatief voor het studenten-OV dat ze niet gebruiken.

Quote We hebben best veel maatrege­len die ervoor zorgen dat mensen kunnen studeren en dat het ook redelijk betaalbaar is Jeroen Wienen, Nuffic

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderwijsinstituut Nuffic blijkt dat in 2017 ongeveer 18.500 Nederlandse studenten een volledige studie in het buitenland volgden. Jeroen Wienen van de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic), stelt dat er de laatste jaren geen enorme stijging te zien is, terwijl veel Europese landen goedkoper zijn dan Nederland.

Overigens zijn er ook nog landen dichtbij waar studeren juist stukken duurder is. Zo kost een studie in het Verenigd Koninkrijk al snel 10.000 euro per jaar. Gemiddeld genomen staan we er dan ook niet slecht voor in ons land, zegt de Nuffic-woordvoerder. ,,De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is hier over het algemeen goed. We hebben best veel maatregelen die ervoor zorgen dat mensen kunnen studeren en dat het ook redelijk betaalbaar is, zeker vergeleken met een aantal andere landen.”

Tientje voor een flesje bier

Als het in sommige landen zoveel goedkoper is, en nog eens extra bij een tweede studie, waarom studeren we dan niet allemaal in het buitenland? Dat kan te maken hebben met de extra kosten van het leven over de grens. Zo kun je niet bij je ouders blijven wonen en ook niet af en toe aanschuiven voor het avondeten. Je moet in je kostenplaatje dus ook rekening houden met alle randzaken, zoals huur, boodschappen, uitgaan en eventuele tripjes in het land of een reis terug naar huis.

Daarnaast kan het lastig zijn om in het land van je studie een passend bijbaantje te vinden: er komt dus ook minder geld binnen. Niko gaf tijdens zijn studie over de grens dan ook duidelijk meer uit dan thuis, merkte hij. ,,Je zit daar niet de hele dag op je studentenkamer, maar gaat er meer op uit. Het blijft toch het buitenland.”

Quote Je zit daar niet de hele dag op je studenten­ka­mer, maar gaat er meer op uit. Het blijft toch het buitenland Niko Lieke betaalde in Parijs 450 euro voor haar kamer op een internationale campus. Ook Niko betaalde in Eskilstuna zo’n 450 euro voor zijn ongemeubileerde kamer. ,,Uiteindelijk kon ik met financiële hulp van de studievereniging naar Ikea om betaalbare meubels te kopen.” Waar het zowel bij Lieke als Niko vooral flink in de papieren liep, was bij het uitgaan. Lieke: ,,Voor een biertje op een terrasje in Parijs betaal je al gauw 8 euro.” Niko betaalde door de hoge belasting op alcohol in Zweden makkelijk 10 euro voor een flesje Heineken.

Het was dan misschien niet helemaal gratis, maar toch zouden ze het beiden zó overdoen. Niko: ,,Ik zou iedereen willen aanraden om een tijd in het buitenland te studeren als je die mogelijkheid hebt, het is echt een persoonlijke verrijking.”

