Groei internetverkoop niet langer door het dak

Het zijn zeker nog dubbele cijfers, maar een recordgroei zoals begin dit jaar zat er tijdens het tweede kwartaal niet meer in voor Europese webwinkels. In april, mei en juni spendeerden Nederlandse consumenten meer dan 800 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie. Dit is bijna 17 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar een stuk minder dan de 64 procent groei die tijdens het eerste kwartaal werd gehaald.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De groei was voor zowel de Europese als de Nederlandse internetverkopers flink lager dan in voorgaande kwartalen. Niet geheel onverwacht aangezien de winkels in de meeste landen in het voorjaar weer opengingen.

Sinds 2014 besteedden Nederlandse consumenten elk kwartaal meer bij Europese webwinkels dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met name sinds het uitbreken van de coronacrisis stegen deze uitgaven sterk. In 2020 piekte de kwartaalgroei op ruim 38 procent en in de eerste drie maanden van 2021 werd dus een recordgroei van bijna 64 procent behaald. Na een volledig coronajaar was de groei in het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst weer vergelijkbaar met de jaren voorafgaand aan de crisis.

Fors lager

In het tweede kwartaal van 2021 was de omzet van Nederlandse internetverkopers meer dan 16 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook dit percentage is fors lager dan in eerdere coronakwartalen. In het eerste kwartaal van 2021 werd nog een recordgroei bereikt van bijna 85 procent. De omzet van Nederlandse internetverkopers omvat zowel verkopen aan Nederlandse als aan buitenlandse consumenten.

Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en multichannelers, die zowel online als via winkels verkopen. Pure webwinkels zetten in het tweede kwartaal van 2021 ongeveer 15 procent meer om, terwijl de online-omzet van multichannelers ruim 18 procent hoger lag dan een jaar eerder. Vooral de multichannelers zagen hun internetomzet flink stijgen sinds de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2021 lag de online-omzet zelfs meer dan tweemaal zo hoog als een jaar eerder.

