Hacker neemt Deja’s computer over waar ze bij zit: weg spaargeld

‘Deja is een ontzettend lieve vrouw die geen mens kwaad doet. Dat juist haar zoiets moet overkomen, is moeilijk te bevatten’. Hulpverlener Max de Joode uit Kampen is dusdanig onthutst over de oplichting van zijn cliënt Deja Spijkerman uit Zwolle dat hij een inzamelingsactie is gestart. ‘Deze crimineel heeft misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van Deja. Ze is al haar tegoeden op spaar- en lopende rekeningen kwijtgeraakt en staat nu met de rug tegen de muur’, schrijft hij op doneerarctie.nl.