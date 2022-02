Heb je zelf iets te zeggen over je opgebouwde pensioen? ‘Overdracht kan gunstig zijn’

Geldflaters Willeke wilde haar levensver­haal op papier: '4000 euro betaald, maar na twee jaar nog steeds niets ontvangen’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Willeke Barens (72), die 4000 euro betaalde om haar levensverhaal op te laten tekenen en uiteindelijk niets ontving.

11 februari