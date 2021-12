Helft Nederlanders ziet contant geld verdwijnen

Het aantal consumenten dat nog munten en briefpapier in zijn portemonnee heeft, daalt al jaren gestaag. In 2014 gaf in een vergelijkbaar onderzoek nog 95 procent geld op zak te hebben, nu is dat 82 procent, aldus het onderzoek onder ruim 1000 consumenten.

Het aantal is nog altijd fors, beaamt financieel expert Oskar Barendse van Knab. ,,We zien wel dat klanten steeds minder vaak naar de geldautomaat gaan, maar per keer steeds meer opnemen.” Volgens hem komt dat doordat banken de laatste jaren veel geldautomaten hebben weggehaald en consumenten als ze dan gaan pinnen meteen een hoger bedrag kiezen.

Volgens het onderzoek zit in een doorsnee portemonnee 50 euro. Doorsnee wil zeggen: de helft van de ondervraagden heeft meer en de andere helft minder dan 50 euro in de portemonnee. Gevraagd naar de redenen zeggen veel mensen dat ze betalen met contant geld veiliger vinden dan betalen met de smartphone of betaalpas.

Een andere reden is dat mensen het gevoel hebben dat ze zo beter grip houden op hun financiën. De grootste fans van contant geld zijn te vinden in het noorden van het land. Inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen hebben met 75 euro het meeste geld in de doorsnee portemonnee. En in tegenstelling tot de rest van het land ziet daar een minderheid (44 procent) contant geld vóór 2030 verdwijnen. Van alle Nederlanders denkt 57 procent dat.

In Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland hebben inwoners met 48 euro de lichtste doorsnee portemonnee. En in Limburg en Noord-Brabant denken de meeste mensen dat contant geld vóór 2030 verdwijnt.

Cash blijkt het vaakst uitgegeven te worden in de horeca. Bijna een op de vier mensen die weleens met contant geld betaalt, doet in een café of restaurant. Ook op de markt, in winkels en in de supermarkt worden – vooral kleinere bedragen – nog contant betaald.

In het onderzoek zegt slechts 9 procent het geen probleem te vinden als cash voor 2030 verdwijnt. Opvallend is wel: bijna een kwart van alle ondervraagden ziet de digitale munt de komende jaren z’n intrede doen in de supermarkt. Vooral jongeren verwachten dat: ruim 1 op de 3 ondervraagden onder de 36 jaar denkt dat mensen in 2030 hun dagelijkse boodschappen kunnen betalen met – bijvoorbeeld – de bitcoin. Bij mensen ouder dan 60 jaar denkt 20 procent dat.

De Nederlandsche Bank meldde eerder dit jaar al dat nog maar zo’n 20 procent van de aankopen met cash wordt gedaan tegenover 65 procent in 2010. DNB waarschuwde dat er maatregelen genomen moeten worden om er zeker van te zijn dat contant geld de komende vijf jaar bruikbaar én bereikbaar blijft. Zo moeten er bijvoorbeeld voldoende geldautomaten blijven en moeten ondernemers contante betalingen blijven accepteren.

