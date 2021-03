Het ene kind geeft alles uit, het andere durft niets aan te schaffen: ‘Zakgeld is maatwerk’

Ward de Weerd (35) is vader van de 3-jarige Moos en dochter Billy van 8. ,,Billy gaven we vanaf dat ze een jaar of 4 was af en toe zakgeld”, aldus De Weerd. ,,Volgens mij een euro per week. Ik wist niet of dat veel of weinig is, maar het was leuk dat ze wat in haar portemonneetje had, zodat ze bijvoorbeeld op de kermis iets kon kopen. Heel consequent in het geven van zakgeld zijn mijn vriendin en ik nooit geweest. Ik vind het lastig om te bepalen hoeveel precies. We zien dat doordat ze af en toe wat geld in haar bezit heeft, haar bewustwording van de waarde van geld begint te komen.”