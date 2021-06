Hier moet je rekening mee houden als je op vakantie gaat naar een 'gele' bestemming

Als zieke zzp’er teer je vaak in op je spaargeld: is een Broodfonds de oplossing?

23 mei Niet meer kunnen werken door ziekte of een ongeval. Dat is voor niemand leuk, maar vooral voor zelfstandig ondernemers is deze gedachte een nachtmerrie. Een zzp’er zonder spaargeld heeft al snel financiële problemen als zij of hij een paar weken uit de running is, langdurige arbeidsongeschiktheid is vaak rampzalig. Volgens CBS-cijfers heeft 40 procent van de zelfstandigen niets geregeld voor arbeidsongeschiktheid. Toch kan daar verandering in komen: een Broodfonds lijkt voor steeds meer zelfstandigen een betaalbare oplossing.