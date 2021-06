Hoe corona ook de kringloop heeft veranderd: ‘Mensen winkelen nu anders’

Maassluis heeft nu een ‘kringloop-Action’ en een ‘kringloop-Bijenkorf’: ‘Tweede­hands is hip’

3 juni Anno 2021 is in Maassluis ruimte voor een ‘kringloop-Action’ en een ‘kringloop-Bijenkorf’. Want de missie van De Doorsluizer - de wegwerpcultuur tegengaan - slaat aan. Tweeënhalf jaar geleden opende de kringloopwinkel in het centrum van de stad. Vorig jaar kwam daar Faveur, het chiquere broertje van De Doorsluizer, bij. ,,Tweedehands is hip.’’