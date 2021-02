Hoe overleven dierentuinen de lockdown? Dier adopteren kost tussen de 72 en 480 euro per jaar

Het was een opvallend bericht tussen al het andere coronanieuws: de Amsterdamse dierentuin Artis wil afscheid nemen van zijn drie leeuwen. Het dierenpark kampt door de lange sluiting met grote financiële problemen en kan de bouw van een ruimer leeuwenverblijf niet kan betalen. De dieren zouden half februari verhuizen naar een dierenpark in Zuid-Frankrijk. Maar donderdag werd bekend dat de verhuizing plots van de baan is. Wat het betekent voor het lot van de leeuwenkoning en zijn twee leeuwinnen, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat dierentuinen zoals Artis zware tijden beleven, nu de lockdown opnieuw is verlengd. Hoe komen de parken de winter door? Een overzicht.