Hoekstra: contant geld moet blijven, pinnen mag consument niet te veel kosten

Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Recent bleek dat steeds meer banken geld vragen voor de opname van contant geld . Een aantal banken, waaronder de Rabobank zei de tarieven zelfs te gaan verhogen.

Hoekstra had eerder al opdracht gegeven tot onderzoek naar het gebruik van contant geld. Hij schrijft in reactie hierop dat De Nederlandsche Bank constateert dat banken zelf over de tarieven gaan maar vindt dat consumenten niet ‘geraakt mogen worden’. Hoekstra ‘deelt’ die opvatting. ,,Er zijn in onze samenleving nog verschillende groepen mensen die afhankelijk zijn van contant geld, zoals sommige ouderen, mensen met een beperking of mensen die gebruik maken van budgetbeheer. Dit kunnen mensen zijn waarvoor extra kosten moeilijker te dragen zijn.”