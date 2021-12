Hoeveel scheelt het op je premie en drie andere vragen over een collectieve zorgverzekering

Bijna een op de vijf mensen was vorig jaar collectief verzekerd via een werkgever . Ook voor komend jaar kan dat nog, vanaf 2023 vervalt de collectieve zorgverzekering op de basisverzekering. Wat scheelt het eigenlijk en waarom gaat deze mogelijkheid eruit? Vier vragen over een collectieve zorgverzekering.

1. Wat is een collectieve verzekering?

Een collectieve verzekering is een zorgverzekering die voor een grote groep tegelijkertijd wordt afgesloten: denk aan een werkgever, een gemeente, sportaanbieder of onderwijsinstelling. Omdat er in één keer een grote groep klanten bij komt, kan een zorgverzekeraar korting geven op de premie.

In 2020 was 19 procent collectief verzekerd via de werkgever, 10 procent via de partner - bij een collectiviteitsverzekering kun je vrouw en kinderen vaak meeverzekeren - en daarnaast was er nog 15 procent die een zorgverzekering had bij een ander collectief. Dat blijkt uit de CBS Gezondheidsenquête van 2020. Alles bij elkaar dus bijna de helft van de verzekerden, scheelt het dan zoveel in de prijs?

2. Hoeveel premiekorting krijg je eigenlijk als je collectief verzekerd bent?

Verzekeraars mogen sinds 2020 maximaal 5 procent korting geven op een basisverzekering. De gemiddelde premie in 2022 is op jaarbasis 1522 euro, gemiddeld 126,83 euro per maand. Dat betekent, als jouw collectiviteit de maximale korting van vijf procent krijgt een besparing van 76,10 euro per jaar en 6,30 euro per maand. Op een aanvullende verzekering loopt de korting soms op tot 20 procent. Hoe hoog de korting is, is afhankelijk van de verzekeraar. Vanaf 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering.

3. Dat klinkt als een aardige korting. Het loont dus?

Nee, een collectieve verzekering is lang niet altijd goedkoper, bleek uit de de dit najaar verschenen monitor Zorgverzekeringen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Vooral als je weinig zorg nodig hebt, zijn er vaak goedkopere alternatieven. Maar: ‘Daar staat tegenover dat sommige zorgverzekeraars extra’s aan hun collectieve contract koppelen of een specifiek op dat collectief afgestemde aanvullende verzekering aanbieden waardoor een collectieve verzekering ondanks de hogere prijs toch aantrekkelijk kan zijn’, aldus het rapport.

Met andere woorden: het kan interessant zijn voor bepaalde groepen die veel zorg nodig hebben. ‘Denk aan minima die bijvoorbeeld een uitgebreide dekking krijgen voor de aanvullende verzekering, zij hoeven weinig eigen kosten meer te maken’, aldus de NZa. Ze adviseert consumenten om vooral naar de inhoud van polissen te kijken en deze met elkaar te vergelijken. ‘De uiteindelijk meest voordelige polis voor de consument is de polis die het beste bij de specifieke situatie en zorgbehoefte van de consument past.’

In een onderzoek uit 2019 van vergelijkingssite Independer gaf 59 procent van de ondervraagden aan dat korting de belangrijkste reden is. 43 procent denkt dat een collectieve zorgverzekering altijd goedkoper is.

4. Waarom vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering eigenlijk?

Het idee van de collectiviteitskorting was dat zorgverzekeraars afspraken konden maken voor bepaalde groepen en de kostenbesparing terug konden geven in de vorm van een korting op de zorgverzekering. In de praktijk pakte het echter anders uit: de premie werd voor iedereen verhoogd en bepaalde groepen kregen vervolgens een korting.

Bijkomend voordeel van het schrappen van de collectiviteitskorting: ‘Afschaffing zal naar verwachting wel leiden tot een verdere daling van het aantal collectiviteiten. Het polisaanbod wordt hierdoor voor de mensen overzichtelijker en makkelijker te vergelijken’, aldus minister Tamara van Ark vorig jaar in een kamerbrief. De collectiviteitskorting werd eerder al verlaagd van 10 naar 5 procent. Per 2023 is er geen collectiviteitskorting meer op de basisverzekering, op de aanvullende zorgverzekering kan dat nog wel.

