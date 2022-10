Hoge energierekening? Waarom overstappen van energieleverancier niet altijd slim is

Amerikaan­se Andrea volgde acht jaar lang dakloos meisje: ‘Armoede is niet iets om je voor te schamen’

Het levensverhaal van Dasani Coates is dramatisch. Ze groeit op in armoede, als dakloos meisje in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. En van dat verhaal kunnen we nog wel wat leren. Dat zegt Andrea Elliott, journalist van de New York Times, die het meisje acht jaar lang intensief volgde. ,,Armoede is niet iets om je voor je te schamen of om te doen alsof het er niet is.”

19 oktober