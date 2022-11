Hoge studieschulden? Deze whizzkid heeft een trucje voor lagere rente: ‘Elke student moet dit weten’

Fiona en Jolanda verkopen best vaak iets op Markt­plaats, krijgen ze nu de fiscus op hun dak?

Die versleten bank of die té krappe schoenen achterin je kast? Je zet ze op Marktplaats, Facebook of Vinted: het ruimt lekker op en het is goed voor je portemonnee. Een fijn extraatje, weten ook Fiona en Jolanda. Zij verkopen allebei graag online. Maar moet je deze bijverdiensten eigenlijk melden bij de Belastingdienst? ,,Het is een behoorlijk grijs gebied.”

31 oktober