‘Honderd jaar geleden stond ouderdom gelijk aan armoede’

Financiële wasstraat Joop gaat door de financiële wasstraat: ‘Dat ik zoveel kon besparen had ik niet gedacht’

Een budgetcoach en een verzekeringsexpert vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Joop (58) uit Apeldoorn gaat over minder dan tien jaar met pensioen en is al hard op weg zich voor te bereiden. Hij is benieuwd of de experts hem daar nog bij kunnen helpen.

16 juni