Huis-aan-huis collecteren: ‘De sympathie die mensen voelen, leidt vrijwel altijd tot een gift’

Jaarlijks gaan in Nederland zo’n 650.000 vrijwillige collectanten de straat op om met een collectebus in de hand van deur tot deur geld op te halen voor 25 landelijke goede doelen. Dit jaar lopen al die stichtingen voor het tweede jaar op rij een deel van de opbrengsten mis door het coronavirus: volgens brancheorganisatie Goede Doelen Nederland daalden de inkomsten uit collecte vorig jaar met maar liefst met 43,6 procent (wat neerkomt op een verlies van €5,5 miljoen).

Ook vóór de intrede van het coronavirus liep de opbrengst uit collectes al terug: volgens toezichthouder CBF werd er in 2019 zo’n €35,5 miljoen opgehaald, tegenover €36,7 miljoen in 2018 en €38,2 miljoen in 2017.

Quote Individue­le bedragen via een online inzamelac­tie liggen gemiddeld hoger dan bij contante donaties langs de deuren

Met een QR-code

Om dat gat te dichten kunnen donateurs sinds zo’n twee jaar bij veel goede doelen ook via een QR-code geld ‘in de collectebus’ stoppen: ze scannen de code op de bus met hun telefoon en maken via iDeal of Tikkie direct en eenmalig een bedrag naar keuze over. Dat het bovendien een contactloze manier van betalen is, bleek tijdens de coronacrisis een fijne bijkomstigheid. Bovendien hoeven collectanten niet meer met grote geldbedragen over straat.

Daarnaast won de ‘digitale collectebus’ tijdens corona aan populariteit: omdat veel vrijwilligers niet fysiek langs de deuren wilden, kwamen veel goede doelen met een link naar een online betalingsmogelijkheid. Collectanten konden die via sociale media met familie en vrienden delen. Via een eigen pagina kunnen ze inzien wat ze hebben opgehaald. Een rondvraag bij goede doelen laat zien dat de individuele bedragen via zo’n online inzamelactie gemiddeld hoger liggen dan bij contante donaties langs de deuren. Al plaatst Carolien van IJsendoorn van Alzheimer Nederland daar wel een kanttekening bij: ,,Het is soms lastig terug te rekenen, omdat je niet altijd weet hoeveel mensen geld in de collectebus hebben gestopt.”

Quote Ongeveer 70 procent van de collecteop­brengst bestaat uit contanten; de rest komt via een QR-code digitaal binnen Saskia Thijssen, Dierenbescherming

Toekomst van collecteren

Heeft de fysieke collectebus dan nog wel een toekomst? Saskia Thijssen van de Dierenbescherming denkt van wel. ,,Het levert zeker wat op om verschillende betalingsmogelijkheden aan te bieden, maar we merken dat er tijdens collectes nog steeds meer in contanten wordt gedoneerd,” zegt ze. ,,Ongeveer 70 procent van de collecteopbrengst bestaat uit contanten; de rest komt via een QR-code digitaal binnen.”

Het landelijk gemiddelde ligt zelfs nog iets hoger: volgens Goede Doelen Nederland bestaat 80 procent van de opbrengsten uit de jaarlijkse collecteweken nog steeds uit contanten. Bij Alzheimer Nederland stijgt het aantal contante donaties al jaren, net als de totale opbrengst uit collectes.

Quote Soms stoppen ze wat in de bus omdat ze het sympathiek vinden dat ik door weer en wind ga Marjolijn Cohen, collectant Nierstichting

Achter een beeldscherm minder aangesproken

Het belang van langs de deuren gaan moet niet onderschat worden, zegt ook vrijwilliger Marjolijn Cohen uit Bilthoven, die al 24 jaar collecteert voor de Nierstichting en tien jaar lang de collecte in haar woonplaats coördineerde. Ze plaatst een kanttekening bij de online inzameling: ,,Mensen voelen zich achter een beeldscherm minder aangesproken. Een like is snel gegeven, maar of ze ook echt doneren is de vraag.”

Ook Van IJsendoorn denkt dat collecteren nog steeds de toekomst heeft. ,,De sympathie en waardering die mensen voelen voor de vrijwillige collectant leidt vrijwel altijd tot een gift aan de deur,” zo stelt ze. Cohen sluit zich daarbij aan. ,,Soms heb ik het idee dat ze het meer voor mij doen: dan regent het bijvoorbeeld en stoppen ze wat in de bus omdat ze het sympathiek vinden dat ik door weer en wind ga.”

