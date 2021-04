Huur opgezegd en met een caravan langs de kust: 'We traden op in ruil voor gratis verblijf'

Hoe is dat idee ontstaan?

,,Mijn man Freerk (29) en ik wilden vijf jaar geleden een paar maanden op reis, maar we hadden niet veel geld. Ik heb een muziekopleiding gedaan en we speelden al vaker samen, bijvoorbeeld in de kerk of op dorpsbraderieën. We besloten de stap te wagen en onderweg geld te verdienen met muziek om de reis te betalen. Twee weken na onze bruiloft hebben we ons huurhuis opgezegd en vertrokken we met de caravan. We hadden geen idee wat ons te wachten stond, maar wij zijn mensen die denken: we proberen het en dan zien we wel.”

Hoe gingen jullie te werk?

,,Het plan was om op te treden in ruil voor gratis verblijf en eten. We wilden langs de kust van Europa reizen en onderweg aankloppen bij vakantieparken en campings. De eerste keer was het spannend om het te vragen. Ik voelde me een beetje een bedelaar. Wij weten natuurlijk dat we muziek kunnen maken, maar dat weten die mensen niet. Maar als je één keer succes hebt, is het makkelijker. Je moet een beetje durven. Als het een ‘nee’ is, ga je door.”

Kreeg je vaak nee te horen?

,,Op sommige plekken zeiden ze: we doen niet aan livemuziek, we vinden het te ingewikkeld. Of ze hadden al andere artiesten. We hebben soms wel acht uur gereden voordat we op een plek kwamen waar we mochten blijven.”

Volledig scherm Tryntsje en haar man Freerk tijdens een optreden op hun vakantie. © Tryntsje Hospes

En als je mocht blijven?

,,Dan gingen we lekker optreden! Meestal als we één keer gespeeld hadden, vonden mensen het zo leuk dat ze vroegen of we nog een keer wilden optreden. Dan konden we een nacht langer blijven. Vaak konden we ook gratis eten in het restaurant van het vakantiepark.”

,,Op een camping in Portugal moesten we zelfs een keer auditie doen op een groot podium. De campingeigenaar en het personeel waren het publiek en wij moesten drie nummers voor ze spelen. Uiteindelijk zijn we daar drie weken gebleven. Ook zijn we een keer het hoofdprogramma van de week geweest. Toen kwamen er zelfs licht- en geluidsmannen bij. Maar we spelen ook gewoon bij kampvuurtjes op hippiecampings.”

Wat is jullie repertoire?

,,Het is heel divers. Van gouwe ouwen tot hits die je nu op de radio hoort. We spelen ook chillere muziek als het een luisterconcert is. We proberen in het buitenland nummers te spelen die mensen kennen, maar dat gaat weleens mis. Dan dachten we: deze moeten ze in Frankrijk kennen. En was het totaal niet bekend, haha.”

Quote We kwamen na een half jaar wel totaal blut terug Tryntsje (30)

Betaalden jullie de hele reis met muziek?

,,Ja! We deden tijdens optredens soms de koffer open voor fooi. Van alles wat zo extra binnenkwam deden we boodschappen en betaalden we onze vaste lasten, bijvoorbeeld telefoonabonnementen en de zorgverzekering. Ook speelden we soms op een terras of bij een restaurant om bij te verdienen. We kwamen na een half jaar wel totaal blut terug. Gelukkig hadden mijn ouders ondertussen een nieuw huurhuis voor ons gevonden én konden Freerk en ik terug naar onze oude baan. Ook waren we ondertussen bekender geworden in de muziekwereld en kregen we meer boekingen voor optredens. Inmiddels kunnen we bijna van de muziek leven.”

Is deze manier van gratis vakantievieren een blijvertje?

,,Voor ons wel. Na onze reis hebben we ook gratis vakanties in Nederland gehad. Zo hebben we een hele week in een chalet geslapen, in ruil voor gratis optredens op het vakantiepark. Inmiddels hebben we drie kinderen, maar we hebben een camper gekocht en willen ieder weekend minimaal één keer optreden ergens in het land. Zo vieren we als gezin gratis vakantie, kunnen wij optreden en gaan de kinderen mee.”

