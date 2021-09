‘Ik dacht: die courgette is twee keer zo duur, dat ga ik niet betalen’

Lisanne Moreau (30), zelfstandig ondernemer uit Zaltbommel, ging tien jaar geleden samenwonen met haar man, die biologisch at. Zij was nog een student en vond die biologische boodschappen heel duur. ,,Ik dacht: die courgette is gewoon twee keer zo duur, dat ga ik niet betalen. Toch was ik wel nieuwsgierig en ben ik me gaan verdiepen in meer bewuste keuzes.”

Het keerpunt kwam toen ze zwanger raakte van haar zoontje. ,,Ik realiseerde me hoeveel wegwerpproducten je in huis haalt voor een baby, zoals luiers en doekjes. Ik ben gaan kijken naar herbruikbare alternatieven en ontdekte wasbare luiers. Dit heeft me vele kilo’s afval bespaard. Niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor mijn portemonnee.”

Bakpapier en bijenwasdoeken

Inmiddels eet de Zaltbommelse al jaren biologisch, koopt ze haar kleding tweedehands en heeft ze zonnepanelen op haar dak geplaatst. Daarnaast spaart ze voor een warmtepomp. Allemaal duurzame investeringen, maar zeker niet goedkoop. Ze raadt mensen daarom aan klein te beginnen.

,,Ongeacht het budget kan je het huishouden makkelijk en goedkoop groener maken. Duurzaam hoeft niet duur te zijn.” Haar advies: kijk per kamer in huis naar de verschillende wegwerpproducten en ga op zoek naar herbruikbare alternatieven.

,,Neem bijvoorbeeld bakpapier. We zijn gewend dit één keer te gebruiken en vervolgens in de prullenbak te werpen. Dat is best zonde en produceert veel restafval. Je kunt een siliconen variant kopen die je vaker kunt gebruiken. En koop bijenwasdoeken: een goed alternatief voor plasticfolie. Zelf ben ik ook fan van wasbare wattenschijfjes. Dan hoef ik die gebruikte watjes niet steeds weg te gooien. Ik gooi nog maar eens per twee weken een zak restafval weg.”

Vaste lasten

Zachte prijsjes

Maatschappelijk werker Pim Salden (37) uit Tilburg kwam vroeger niet graag in de kringloop. ,,Ik vond het een raar idee om iets te kopen wat al eerder gebruikt was.” In zijn studententijd veranderde dit beeld. ,,Met een klein budget belandde ik als student tóch in de kringloop. Ik kocht een bank, tafel en ging vervolgens voorzichtig eens kijken bij de kleding.”

Nu kan hij niet meer zonder tweedehands spullen. ,,Er wordt zo veel geproduceerd in de wereld en dat zorgt voor enorme overschotten. Ik probeer daar bewust afstand van te nemen door te consuminderen. Als ik iets maar kort nodig heb, zoals een boormachine, kijk ik eerst of ik het kan lenen van mijn buren. En anders ga ik graag naar een tweedehandswinkel. Voor zachte prijsjes vind je daar vaak gebruikte spullen die nog van goede kwaliteit zijn.”

Een kilo groente per dag

De 36-jarige Natascha Eype, pedagogisch hulpverlener uit Huizen, wil graag een positieve impact hebben op de wereld. ,,Ik zat zeven jaar terug in de bijstand en wilde toch een bewust leven leiden.” Ze besloot haar eetpatroon te veranderen en eet nu volledig plantaardig uit eigen tuin.

,,We eten iedere dag meerdere maaltijden. Je kunt met andere voeding een groot verschil maken. Voor een kilo biefstuk is 15.000 liter water nodig, daar kun je drie maanden van douchen. Minder vlees en meer groente en fruit is niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper en gezonder.”

De Huizense kan zeven maanden per jaar uit eigen tuin eten. ,,Ik eet een kilo groente per dag. Alles wat ik pluk, gaat op. Mijn restjes gebruik ik voor soepen en sauzen die ik in de winter eet. Zo ben ik het hele jaar voorzien.” Ze adviseert mensen klein te beginnen. ,,Begin met het ontbijt en kijk wat je daarin kunt veranderen en plantaardig kunt maken. Alle kleine beetjes helpen. Verander de wereld, verander je dieet. Ik kan het iedereen aanraden.”

