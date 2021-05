Ik denk aan zijn vreemde gedrag en vraag me af: ben ik aan mishandeling ontsnapt?

De vader van mijnheer De L. is overleden en laat hem een klein kapitaal na. Normaal zou ik mijnheer De L. uitnodigen op kantoor, maar hij zit vast in de tbs-kliniek in de buurt. Als de berg niet tot Mohammed kan komen, moet Mohammed maar naar de berg en dus maak ik via de administratie een afspraak met hem en begeef ik me op de afgesproken dag naar de kliniek.