‘Ik zeg weleens dat ik in Nederland voor zorgpremie evenveel betaal als hier voor de vaste lasten’

Twee en een half jaar geleden vertrokken jullie naar Hongarije. Waarom Hongarije?

Rob: ,,Tot 2,5 jaar geleden woonden we in Reuver, tussen Venlo en Roermond. In 2010 kochten we een vakantiehuis in Hongarije, terwijl we niet veel van het land wisten. Eigenlijk dachten we aan Slovenië, maar daar werden de huisprijzen duur toen ze bij de Europese Unie kwamen. Dus keken we verder en in Hongarije was vastgoed heel goedkoop.

Online zagen we een leuk huisje en op een mooie dag in mei zijn we daarvoor in het vliegtuig gestapt. Het was geweldig, een boerderijtje bovenop een heuvel, we kochten het zonder ook maar één ander huisje te bezichtigen. In de loop der jaren hebben we het opgeknapt. We leerden er mensen kennen, werden verliefd op het landschap, het is midden in een wijnstreek, en beseften dat het leven in Hongarije een stuk betaalbaarder was dan in Nederland.”

Quote Ik zeg wel eens geksche­rend dat ik in Nederland voor zorgpremie evenveel betaal als in Hongarije voor al mijn vaste lasten

Vakantie is iets anders dan in het buitenland gaan wonen. Waarom vertrokken jullie voorgoed?

,,Omdat we hier in Hongarije het leven waar we lang over droomden kunnen leven. In Nederland was dat voor ons onbereikbaar geweest.”

Hoezo?

,,Hilda werkte op de administratie van een stichting voor basisscholen en ik was beleidsadviseur bij gemeente Roerdalen. We hebben geen kinderen en dachten altijd al na over een toekomst in het buitenland. Over een rustiger leven met meer financiële vrijheid en meer tijd voor genieten. De huizenprijzen in Nederland explodeerden, als je in het buitenland bent, valt het nog meer op hoe duur Nederland is geworden. Ik zeg wel eens gekscherend dat ik in Nederland voor zorgpremie evenveel betaal als in Hongarije voor al mijn vaste lasten. Ter vergelijking: In ons dorp is de gemeentebelasting 17 euro per jaar. Dit is in Nederland al snel factor 10.”

Hoe maakten jullie financieel de stap?

,,Toen wij onze hypotheek in Nederland flink hadden afgelost, gaf dat financiële armslag. We kochten hier een huis en nog een vakantiehuisje om ook te verhuren en zeiden onze banen op.

We leven hier op een redelijk luxe wijze, maar consumeren nog steeds het liefst zo bewust mogelijk. We hebben zonnepanelen en een moestuin waar we een groot deel van het jaar uit eten en we hebben kipjes die voor eieren zorgen. Vorig jaar hebben we in onze achtertuin van 6000 vierkante meter een acacia bos geplant. Als de bomen over tien jaar volwassen zijn, levert het snoeihout, dat we kappen ter onderhoud van het bos, de helft van onze jaarlijkse stookhout.

Waar vullen jullie je dagen nu mee?

,,We hebben de vrijheid om te kiezen wat we wanneer doen. Toen we nog in Nederland woonden en werkten, konden we niet zomaar een dag gaan wandelen, want dan moest je naar kantoor en hopen dat het in het weekend mooi weer zou zijn. Nu kunnen we er wel op uit wanneer wij daar zin in hebben. Maar we zijn ook druk met de huizen. Lemen boerderijen zijn erg onderhoudsgevoelig.

Quote Als door inflatie ons spaarpotje over tien jaar misschien nog maar de helft waard is, wat dan?

Zijn er ook momenten geweest dat jullie twijfelden of deze stap wel zo slim was geweest?

,,In het begin zeker. Gaan we het financieel wel redden? We hebben geen loon meer, dat is toch best spannend. En toen corona kwam, leverde de verhuur natuurlijk veel minder op. En als door inflatie ons spaarpotje over tien jaar misschien nog maar de helft waard is, wat dan?

Teruggaan naar Nederland?

,,Natuurlijk denk ik op donkere dagen wel eens: blijven we het allemaal wel financieel redden? Maar we kunnen altijd nog een kleiner huis nemen of een van de vakantiehuisjes verkopen.”

Wat maakt het het allemaal waard?

,,De tijd hebben. In de natuur zijn. Veel samen zijn. Dit is een verrijking van mijn leven. Als ik met de kipjes sta te praten of lekker in de moestuin bezig ben, denk ik iedere dag weer: er is geen gelukkiger mens in de wereld.”

