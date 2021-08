Ilona (37) gaat ieder jaar naar zelfde huisje in Zeeland: ‘Vroeger kostte dat 250 euro voor een week, nu 1000’

Hoe duur is jouw vakantieVakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het vakantiebudget. Deze week: Ilona Jurtschenko-Roelofs (37) en haar gezin geven 1500-2000 euro per jaar uit op vakantie en gaan altijd naar dezelfde plek.

Waar gaan jullie ieder jaar naartoe?

,,Naar een vakantiehuisje in Oostkapelle in Zeeland. Mijn ouders gingen toen ik nog een baby was met vrienden mee naar dit huisje. Dat vonden ze zo leuk, dat ik er inmiddels al mijn hele leven kom. Nu ga ik iedere herfstvakantie met mijn gezin (man en kinderen van 2 en 6) en mijn ouders. Mijn tante komt ook altijd jaar langs. Het is traditie.”

Verveelt dat nooit?

,,Nee! Het is echt een heerlijke plek. Je kunt wandelen over het strand en door de bossen. Het ligt vlakbij een waterwingebied en het is dichtbij Domburg en Veere. Voor mij is het de hemel op aarde. Gelukkig vond mijn man het ook leuk toen ik hem voor het eerst meenam. We hebben de afgelopen 37 jaar ook maar één verregende vakantie gehad. Even afkloppen, haha.”

Jullie huren dat huisje dus al 37 jaar?

,,Mijn ouders huurden het van een stel waar ze nu nog contact mee hebben. Toen betaalden zij 250 euro per week, nu betalen we 1000 euro. Op een gegeven moment was het huisje afgeleefd, dus er is in die 37 jaar ook al een nieuw huis neergezet. Het was raar dat onze vakantieplek ineens anders was. Het is de droom van mij en mijn man om het huisje te kopen. Dan schilderen we het wit noemen we het weer sneeuwwitje, zoals het vroeger heette.”

Vakantiebudget

Zeeland: 500 euro voor het huisje (huur gesplit met ouders) en 500-1000 euro aan eten en drinken

Vakantiepark in Nederland: 600 euro voor een week en 600 euro voor eten en drinken plus uitstapjes

Disneyland Parijs: 700 euro voor drie dagen (3 personen)

Hoeveel kost die vakantie?

,,Het huisje kost 1000 euro per week en we splitten die kosten met mijn ouders. We betalen het huisje meteen als het vakantiegeld binnenkomt. Verder gaat er 500 tot 1000 euro op aan eten en drinken buiten de deur. We hebben vaste stekkies: bitterballen in een strandtent, kibbeling bij ons favoriete vistentje en een geweldige Italiaan in Domburg.”

Op wat voor vakanties ga je verder?

,,Voordat we kinderen kregen, gingen mijn man en ik weleens naar het buitenland. Nu blijven we in Nederland. Dat is goedkoper met kinderen en niet zo lang reizen. We gaan iedere zomer een week naar Landal of Center Parcs. Liefst met een tropisch zwembad. Verder zijn we dol op Disneyland: onze huwelijksreis ging er zelfs naartoe. We proberen ieder jaar een paar dagen te gaan.”

Quote Voordat we kinderen kregen, gingen mijn man en ik weleens naar het buitenland. Nu blijven we in Nederland, dat is goedkoper met kinderen

Disneyland is best duur toch?

,,Het is prijzig voor één dag, maar als je een paar nachtjes blijft valt het mee. Een arrangement voor drie dagen met tickets, avondeten, ontbijt en hotel kun je voor 400 euro boeken. Wel in het laagseizoen en in de goedkopere huisjes. De laatste keer gingen we met z’n drieën drie dagen naar Disneyland voor 700 euro. Ik probeer te letten op aanbiedingen.”

Hoe doe je dat?

,,Voor Disneyland krijgen we mails met kortingsacties. Als we tijdens de vakantie naar de Efteling gaan, doen we dat ook met Air Miles of de Albert Heijn spaaractie. Voor een dierentuin is ook altijd een kortingsbon te vinden. Dat doe ik niet per se om te besparen, want het geld gaat er toch wel uit.”

Waaraan?

,,Ik was zwanger van mijn dochter en kocht me suf aan kinderkleertjes in Disneyland. En de laatste keer dat we in de Efteling waren – tussen twee lockdowns in – kocht ik drinkflessen, een sprookjesboek en een roodkapje-jurk voor mijn dochter. Ik hoor mensen dan zeggen dat het duur is, maar in Disneyland is alles nóg twee keer zo duur.”

