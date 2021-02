Ineens in de financiële problemen: ‘Houd jezelf niet voor de gek’

Een onverwachte gebeurtenis waardoor je financieel ineens overhoop ligt: het kan je zomaar overkomen. Zeker als je geen buffer hebt opgebouwd, kan het snel gaan, en eenmaal in de put klim je er niet zomaar uit. ,,Het belangrijkste is om jezelf niet voor de gek te houden, en je financiële probleem te erkennen.”

Het leek Dorothée Loorbach (45) voor de wind te gaan. In de reclamewereld runde ze haar eigen bedrijf en deed ze projecten met sociale impact. Tot er in de zomer van 2016 opeens nog maar een paar euro op haar bankrekening stond. ,,Ik sloeg erin door”, herinnert ze zich. ,,Ik nam opdrachten op goed geloof aan waarvoor ik later niet betaald kreeg. Ik dacht: als het maar voor een goed doel is.” De naheffing van de Belastingdienst, over de periode waarin ze nog wel een aanzienlijk inkomen had, deed haar uiteindelijk de das om.

Ook Mark van de Leur (42) kwam opeens met schulden te zitten. Net voor de coronacrisis had hij een goedlopende yogaschool overgenomen. Spaargeld of een buffer had hij niet. Maar de situatie leek ideaal: hij hoefde geen grote som geld neer te leggen maar zou door een afvloeiingsregeling van drie jaar de overname rondmaken.

Toen de coronamaatregelen van kracht werden, draaide de yogaschool echter al snel verlies en liep de schuld van Van de Leur op tot tienduizenden euro’s.

Langzaamaan in de geldproblemen

Verhalen als die van Loorbach en Van de Leur zijn er meer, weet woordvoerder Karin Radstaak van het Nibud. ,,Vaak raken mensen langzaamaan in de geldproblemen, maar soms zit je van de een op de andere dag aan de grond. De aanleiding is meestal een grote levensgebeurtenis, zoals het kwijtraken van een baan, arbeidsongeschiktheid, een scheiding of het overlijden van een partner.”

Voor mensen die niet goed met geld kunnen omgaan, kunnen relatief kleine gebeurtenissen volgens Radstaak al noodlottig blijken. ,,Als je geen financiële buffer hebt, je wasmachine houdt ermee op en je moet ook nog je auto laten repareren, kan dat al problemen opleveren.”

Interne boekhouder

Dat je financiële gezondheid karakterafhankelijk is, weet ook Loorbach. Ze geeft toe dat haar situatie voor een groot deel werd veroorzaakt door gebrek aan financiële intelligentie. ,,Ik besefte dat ik geld van mezelf nooit belangrijk mocht vinden. Maar wanneer je geld niet belangrijk genoeg maakt en je financiën niet op orde hebt, wordt het juist het belangrijkste dat er is. Dan gaat het je leven bepalen."

Radstaak vult aan: ,,Als je bij de dag leeft en snel voor verleidingen valt, is het makkelijker om in financiële problemen te raken.” Kun je echter een beetje vooruitplannen en inzicht creëren in je financiële situatie, dan weet je volgens haar ook beter of je je een impulsieve aankoop kunt permitteren. Radstaak: ,,Er ontstaat een soort interne boekhouder.”

Te laat om hulp vragen

Helaas klopt men volgens budgetcoach Mariska Eshuis vaak te laat aan bij hulporganisaties, vrienden of familie. ,,De mensen die bij mij komen, hebben vaak al roodstanden, waardoor aan andere betaalverplichtingen niet meer kan worden voldaan. Ze willen het eerst zelf oplossen.” Maar in een crisissituatie geeft het volgens haar juist rust om een sparringpartner te hebben. ,,Stress zorgt ervoor dat je niet meer helder kunt nadenken over de gevolgen van je beslissingen.”

Hoe er dan wel mee om te gaan, als je opeens financieel in de put zit? Loorbach pakte het op een creatieve manier aan: ze besloot een boek te schrijven over haar ervaringen en hiervoor tientallen experts te spreken, die haar tips gaven. Van de Leur sloot zich aan als ambassadeur bij Komuitjeschuld.nl. Hij deelt zijn verhaal en krijgt bijstand van verschillende schuldhulpexperts. ,,Het is wel even schakelen, als je opeens met de schuldhulp aan tafel zit, maar het is niets om je voor te schamen”, zegt hij. ,,Nu heb ik een plan om er binnen drie jaar weer bovenop te zijn.”

‘Erken je probleem’

Radstaak raadt aan om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in je nieuwe situatie. ,,Een dergelijke ommekeer vraagt veel van mensen. Vooral als het gepaard gaat met het verlies van een baan, of een geliefde. Voor je gemoedsrust is het van groot belang om je financiën direct in kaart te brengen: Wat komt er nog binnen? Wat gaat eruit? Kom je in aanmerking voor toeslagen? Zijn er abonnementen die je stop kunt zetten?” Eshuis is het hiermee eens. ,,Het belangrijkste is om jezelf niet voor de gek te houden, en je financiële probleem te erkennen.”

Mark van de Leur (42)

Ook heeft Eshuis nog concrete tips: ,,Houd een aantal maanden een ‘ouderwets’ kasboekje bij. Zo word je je echt bewust van wat je uitgeeft. En check je bankzaken wekelijks.” Speciaal voor jongeren die achttien worden, en mogen beslissen over hun eigen bankrekening is meteen alert zijn ook verstandig. ,,Je krijgt heel makkelijk de mogelijkheid tot roodstaan door je bank aangeboden. Accepteer dit niet, want het is het begin van veel ellende.”

