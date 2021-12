Inflatie: het wordt eerst erger voor het beter wordt, vrezen experts

In november liep de inflatie in Nederland op tot 5,2 procent, het hoogste niveau in 40 jaar. Met Prinsjesdag kondigde het kabinet nog een kleine koopkrachtverbetering aan voor iedereen. Maar daarbij is gerekend met een inflatie van minder dan 2 procent. Hoe hoog de inflatie uit zal vallen is nog onduidelijk, maar dat het meer dan 2 procent wordt is wel zeker. Werkenden kunnen nog kijken of er extra loon uit te slepen valt bij cao-onderhandelingen. Maar gepensioneerden en mensen met een uitkering zijn sowieso de klos. De meeste pensioenen blijven bevroren, dus de hele prijsstijging gaat ten koste van hun koopkracht.