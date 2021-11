Inge speelt golf: ‘Vriendinnen gaan winkelen, ik ga golfen’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar diens dure hobby. Deze week: Inge Sikkens (60) geeft 3000 euro per jaar uit aan golf.

Waarom golf?

,,Ik reed altijd paard, maar mijn knie begaf het in 2012 en ik mocht niet meer vallen. Mijn man was toen net begonnen met golf en ik kocht ook een goedkoop setje om het te proberen. Maar dat setje heb ik niet lang gehad, want ik was meteen verslaafd.”

Hoe kwam dat?

,,Als je eenmaal mooie ballen slaat, wil je meer. Bij golf speel je echt tegen jezelf. Ik vind dat leuk want ik ben niet zo’n teamsporter. Daarbij is mindset belangrijk: je kunt een goede slag hebben, maar je kop moet ook goed staan. En je bent natuurlijk lekker buiten.”

Quote Onze club is relatief goedkoop met 1200 euro per jaar, omdat die in het noorden ligt

Het staat niet bekend als een goedkope sport he?

,,Nee, helaas niet. Ik heb voor 3000 euro in mijn golftas zitten. Mijn driver – de club met de grote kop waar je mee afslaat – was 500 euro. De gewone clubs zijn tussen de 130 en 150 euro. Je kunt voor 125 euro een setje op marktplaats kopen, maar als je echt wat wilt moet je clubs op maat laten maken.”

,,Daarnaast moet je lidmaatschap betalen. Onze club is relatief goedkoop met 1200 euro per jaar, omdat die in het noorden ligt. We gaan ook naar andere banen om te spelen. Daarvoor betaal je 80 tot 100 euro per keer.”

Zijn er meer kosten?

,,Ik heb een regenpak à 400 euro. Voor een rokje ben je 60 tot 100 euro kwijt, schoenen kosten 150 euro. Ik vind het leuk om af en toe wat nieuws te kopen, maar dat hoeft niet. Je spel wordt er niet beter van, haha. Wat je wel nodig hebt, zijn veel golfballen: die zijn tussen de 3,50 en 5 euro. Op een slechte dag sla je er zo een paar het bos in.”

,,En ik doe mee aan wedstrijden, want ik hou van het competitieve. Daarvoor heb ik eens per twee weken les: dat is 30 euro per halfuur. Inschrijfgeld voor een wedstrijd kost 100 euro. Er is geen prijzengeld, maar je kunt een schoenenbon winnen of een nieuwe putter. Af en toe is de hoofdprijs een golfreis, maar dan moet je aan meerdere toernooien meedoen.”

Ga je zelf op golfreis?

,,Wij gingen een paar keer naar Portugal en Spanje voor een golfvakantie. De bodem en het gras zijn daar anders, zodat de baan sneller is. Na het golfen zit je lekker op het terras. Zo’n vakantie kost 1000 euro, dan kun je drie of vier keer golfen.”

Quote Ik geef ongeveer 3000 euro per jaar uit aan golf, dus ik rijd niet in een dure auto

Moet je financieel wat laten voor deze sport?

,,Het zit meer in tijd. Vriendinnen gaan winkelen, ik ga golfen. Als je 18 holes speelt, ben je 4 uur onderweg. Als je goed wilt spelen, sta je 16 uur per week op de baan. Bij een competitiewedstrijd sta je soms half 5 op en ben je 12 uur ’s nachts thuis.”

,,Ik geef ongeveer 3000 euro per jaar uit aan golf, dus ik rijd niet in een dure auto. Ik vind het jammer dat het duur is, daardoor heeft de sport zo’n kakkineus imago en dat is allang niet meer zo.”

Nee?

,,Het is zeker niet alleen voor notarissen en huisartsen. Ik heb het heel gezellig met mijn club vriendinnen. Het sfeertje is sportief en iedereen benadert elkaar met respect. Maar het is niet de goedkoopste sport. Dat komt doordat de banen zoveel onderhoud nodig hebben. Gelukkig is het voor de jeugd goedkoper: die betalen 125 euro per jaar. De sport moet een beetje verjongen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.