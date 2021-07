Iris (36) zweert bij koopzegels: ‘Geen bank die zo veel rente geeft’

Wendy van der Hoek-Slinger (47) uit Almere begon in 2015 haar eigen spaaracties-groep op Facebook om voor haar zoontje voetbalplaatjes te zoeken. ,,Hij heeft onder andere ADHD en kan lastig communiceren. Ik zorg fulltime voor hem en daardoor leven wij van één inkomen. Hij spaarde voor voetbalplaatjes, maar zocht er nog een aantal. Ik had een oproep op Facebook geplaatst en ontdekte dat er een groot online netwerk is om plaatjes, zegels en kaartjes te ruilen.’’



Ze kwam met steeds meer mensen in contact en leerde dat voor mensen met een lager inkomen spaaracties een goede manier zijn om uitjes of cadeautjes te kunnen betalen. Haar eigen groep bestaat inmiddels uit bijna 2000 leden, die de hele dag door met elkaar ruilen. Ook organiseert de Almeerse via de Facebookgroep inzamelacties voor verschillende goede doelen, waaronder het Leger des Heils.



Op dit moment lopen er vijftien verschillende acties, zoals spaarzegels voor een dagje Walibi. Iets wat Van der Hoek-Slinger nooit had verwacht. ,,In het begin fietste ik nog naar mensen toe om alles op te halen, maar dat gaat echt niet meer. Ik heb veertig dozen in mijn huiskamer en schuur staan. We hebben bijvoorbeeld 7000 AH moestuintjes opgehaald voor het goede doel, dat is onvoorstelbaar.”



Ze is vooral blij dat de spullen niet in de prullenbak eindigen. ,,Ik ben blij dat ik anderen kan helpen, daar doe ik het voor. Ik vind het erg dat er mensen zijn die geld vragen voor zegels en dergelijke voor spaaracties, maar dat is uiteindelijk ieder zijn eigen keuze.”