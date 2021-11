Is Black Friday nog wel houdbaar voor winkeliers? 'Je wordt min of meer gedwongen mee te doen'

Nog een week en het is zover: Black Friday, ofwel de drukste shopdag van het jaar. Al in de zomer verschenen de eerste advertenties met een verwijzing naar deze dag in november. Zwarte vrijdag, de dag na Thanksgiving, wordt in Amerika traditiegetrouw gezien als start van de inkopen voor de feestdagen. Het commerciële fenomeen is de afgelopen jaren ook ingeburgerd in Nederland en inmiddels lijkt het alsof geen enkele retailer Black Friday nog overslaat. Met steeds vroegere en hogere kortingen op vooral elektronica, kleding, schoenen en andere luxeartikelen.