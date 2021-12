Ivo (22) won de loterij: ‘Veel uit eten, dagjes weg, lekkere parfums gekocht, nieuwe telefoons’

GeluksvogelsWie meedoet aan een loterij of winactie weet dat de kans om een grote prijs te winnen klein is maar toch zijn er altijd mensen die winnen. Wie zijn deze geluksvogels? Hoe voelt het om te winnen en hoe besteden zij hun prijs? Deze week Ivo uit Apeldoorn (22) die 77.000 euro won en zijn vriend niets.

Sinds wanneer speel je mee met loterijen?

,,Ik speelde al langer mee met de staatsloterij en de Eurojackpot. Sinds de Kanjertrekking in december 2020 doe ik mee met de Postcode Loterij, vier maanden later won ik.”

En je vriend?

,,Hij wilde niet meedoen. Daar baalt hij wel van. Toen ik mee ging doen, zei ik hem: doe ook mee want ik weet gewoon dat ik een keer ga winnen. Dat goede gevoel had ik namelijk al. We wonen pas samen en het is op onze postcode dus als hij mee had gedaan hadden we samen 150.000 euro gewonnen. Maar dit was natuurlijk ook al een fantastisch bedrag. En hij heeft ook kunnen genieten van het geld.”

Je spreekt in verleden tijd. Is het al op?

,,Nee, maar we hebben al heel veel uitgegeven.”

Waaraan?

,,Het eerste waar ik aan dacht toen ik won, was een nieuwe auto kopen. Dat is ook het eerste wat ik er mee gedaan heb. Ik had zin om een stapje hoger in het segment te gaan.”

Ik studeer voor zorgbegeleider. Deze prijs kwam goed uit want ik zit nog op school en we woonden hier pas acht maanden, extra geld is dan super handig natuurlijk. De badkamer hadden we al gedaan maar nu hebben we ook de keuken laten opknappen, de wc is vernieuwd en we kochten een duur televisiemeubel, van 700 euro, dat doe je toch makkelijker als je een prijs hebt gewonnen. En verder hebben we vooral veel leuke dingen gedaan afgelopen zomer. Heel vaak naar het strand, veel uit eten, dagjes weg, we hebben een paar keer geshopt, lekkere parfums gekocht, nieuwe telefoons. Ik heb mijn moeder en haar man op een etentje getrakteerd. We deden eigenlijk gewoon precies waar we zin in hadden.”

Maar dan gaat het wel snel op toch?

,,Deze prijs maakt me niet rijk. Normaal moet ik echt een beetje opletten en zo is het opeens een stuk makkelijker uitgeven. Dan denk je opeens niet echt meer na bij het uitgeven.”

Hoe voorkom je dat er straks niets van over is?

,,Ik heb zo’n 10.000 euro in crypto geïnvesteerd. Dat was eigenlijk een spontane actie, ik heb er niet veel verstand van maar als het op mijn rekening staat, geef ik het veel te gemakkelijk uit. Met crypto kan ik er niet zo snel meer bij, dat is de gedachte erachter. En ik wil kijken of ik er winst uit kan halen. Op het moment gaat het wat slechter met mijn crypto, maar ik wil proberen het een paar jaar te laten staan. Als het goed is, ben ik volgend jaar klaar met mijn opleiding en dan heb ik toch nog een leuk zakcentje achter de hand.”

En is je vriend nog zuur dat hij niet mee had gedaan?

,,Nee, hij mocht er natuurlijk ook van shoppen en hij heeft ook een bijdrage van mij gehad om zijn rijbewijs te kunnen halen.”

Is hij nu wel gaan meespelen?

,,Hij doet nog steeds niet mee met de loterij. Ik doe nog wel mee. Misschien is de kans klein dat hij nog eens op onze postcode valt, maar aan de andere kant was dit toch ook al een wonder, na vier maanden meespelen. Dus je weet maar nooit.”

