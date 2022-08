Iwan wilde dicht bij huis vertrekken: ‘Anderhalve week na het boeken werd onze vlucht gewijzigd’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Iwan Zwemer (35), die 1000 euro duurder uit was omdat hij over Schiphol wilde vliegen.

Wat is er gebeurd?

,,Een paar maanden geleden boekte ik een vakantie naar Turkije, we vliegen op Antalya. Omdat mijn vrouw en ik met onze dochters van 3 en 5 jaar vliegen, koos ik bewust voor een middagvlucht heen en terug. Het is een pakketreis, waarbij ik kon kiezen tussen vliegen vanaf Düsseldorf of Schiphol. Via Duitsland zou zo’n 1000 euro goedkoper zijn, maar omdat we met kleine kinderen reizen en vlakbij Amsterdam wonen, wilde ik graag via Schiphol.”

Maar dat scheelt best veel geld.

,,Het is toch vakantie, dit was voor mij te betalen en het meest praktisch en relaxt.”

En toen?

,,Anderhalve week na het boeken, kreeg ik een mailtje dat onze vlucht was gewijzigd. We vliegen nu heen vanaf Düsseldorf en terug over Rotterdam. En we vliegen niet overdag maar ’s avonds om half negen heen. We hebben dus ook een halve dag minder omdat we pas ’s nachts aankomen.”

Ben je gaan bellen om te kijken of je geld terugkrijgt?

,,Ik probeerde de reisorganisatie te bereiken maar contact leggen is een groot drama. Ik ben al drie keer in de wacht gezet en dan werd er gewoon opgehangen. Toen kreeg ik de tip om een mail te sturen, want via zo’n contactformulier zou het het snelste gaan. Ik zou binnen vijf werkdagen een reactie krijgen en daar wacht ik nu al drie weken op. De vliegtickets had ik inmiddels maar ik wachtte nog steeds op mijn reisbescheiden, vijf dagen voor vertrek.”

Denk je dat je ooit nog gecompenseerd wordt?

,,We reizen samen met vrienden en die hadden wel contact met de organisatie. Aan hen werd verteld dat je geen taxi of overnachting en ook geen busje kan huren, maar dat treintickets naar Düsseldorf wel vergoed gaan worden. Dus die gaan we bewaren in de hoop dat die gedeclareerd kunnen worden. Het stomme is ook dat het geen zin heeft om met de auto naar Düsseldorf te gaan, want we vliegen terug over Rotterdam en dan staat mijn auto in Duitsland.”

Quote Er zijn waarschijn­lijk mensen die niet zo gemakke­lijk 300 euro kunnen voorschie­ten voor een treintic­ket omdat ze opeens vanaf Düsseldorf vliegen

Heb je nog wel zin in de vakantie?

,,Ik begrijp dat dit soort dingen gebeuren. Als je reist, kunnen er nou eenmaal wijzigingen plaatsvinden. Maar ik vind het stom dat we zo moeilijk contact krijgen met die organisatie. En ik heb nog de mazzel dat ik niet ieder euro hoeft om te draaien. Er zijn waarschijnlijk mensen die niet zo gemakkelijk 300 euro kunnen voorschieten voor een treinticket omdat ze opeens vanaf Düsseldorf moeten vliegen.”

Hoe zet jij je frustratie zo op vakantie van je af?

,,Ergens heb ik me er al bij neergelegd. Ik ben er wel klaar mee en wil gewoon op vakantie. Genieten met mijn vrouw, kinderen en mijn vrienden, niks doen, op het strand liggen en bij het zwembad, en lekker eten en drinken. Samen een fijne tijd hebben is het allerbelangrijkste. Ik kan er achteraf altijd nog werk van maken.”

