Jan (68): ‘De lockdowns hebben we uitgezeten in onze jacuzzi’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een tussenwoning in Rotterdam. We zijn de eerste bewoners van het huis dat in 1993 is gebouwd. We hebben een woonoppervlak van 100 vierkante meter. Mijn dochter en haar twee kinderen van 6 en 8 jaar zijn hier vrijwel dagelijks. Dat heeft vast invloed op ons verbruik. De kinderen laten bijvoorbeeld zonder erbij na te denken de deuren nog openstaan.

We hebben de woning altijd gehuurd, maar in 2015 hebben we het gekocht van de woningbouwvereniging. Ik ben altijd glazenwasser geweest, maar ik had nooit goed voor mijn pensioen gezorgd. Ik schrok ervan wat mijn inkomen zou zijn op mijn oude dag. Daarom besloot ik om te gaan kijken naar hoe ik mijn uitgaven omlaag zou kunnen brengen. We zijn drie jaar niet op vakantie geweest om zo het huis flink te kunnen laten isoleren en extra af te lossen op de hypotheek.

We hebben gedeeltelijk dubbel glas vervangen voor HR++. Ik heb de voor- en achterdeur extra geïsoleerd, want daar ging veel warmte verloren. Ook hebben we 31 zonnepanelen, een airco/warmtepomp op de bovenverdieping en een volledig elektrische keuken met Quookerkraan. Door de zonnepanelen konden we tijdens de eerste coronalockdown wat brutaler zijn en een jacuzzi aanschaffen. We hoorden allemaal rampverhalen over corona en zaten in de kwetsbare groep. Alles om ons heen viel weg, dus we hebben de lockdowns uitgezeten in de jacuzzi. Daar heb ik geen spijt van gehad, wat een heerlijkheid.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een driejarig contract bij Essent. We betalen 25 euro per maand. Ons verbruik aan stroom is ongeveer 4000 kWh per jaar en we wekken zo’n 6000 kWh op. Ons gasverbruik daalt ieder jaar: afgelopen jaar zaten we op 439 kuub. We hebben nog een cv-ketel en de zonnepanelen (uit 2015) liggen op een plat dak, waardoor we soms wat schaduw hebben. ”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Mijn drijfveer om de energierekening omlaag te brengen is om rond te kunnen komen tijdens mijn pensioen. Ik lees veel over van het gas af gaan, maar zover zijn wij nog niet. We hebben in de keuken op het noorden, de koudste kant van het huis, triple glas laten plaatsen. Ook heb ik de brievenbus in de voordeur dichtgemaakt, omdat daar warmte verloren ging. Ik heb nu dus een buitenbus.

We hebben een serre aangebouwd, die fungeert als soort luchtsluis. Zoals een bijkeuken op de boerderijen van vroeger. In de zomer is het een natuurlijke kachel en in de winter is het een tussenbuffer. Verder hebben we natuurlijk overal ledverlichting en de badkamer is elektrisch verwarmd.

Wassen doet mijn vrouw als de zon schijnt. We hebben geen droger, want we hebben op de bovenverdieping een kamer over waar we een wasrek kunnen neerzetten. De apparaten zijn voornamelijk van Siemens, die hebben een hoog energielabel. We wonen hier erg prettig. Ik heb zelfs de stroomverbinding voor een eventuele traplift al laten aanleggen. Ik hoop dat het voorlopig nog niet nodig is, maar je weet nooit.”

