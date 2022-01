Jessica won een reis naar de Grand Prix van Abu Dhabi: ‘En ik ben helemaal geen Formule 1-fan’

Wie meedoet aan loterij of winactie weet dat de kans klein is, maar toch zijn er altijd mensen die winnen. Wie zijn deze geluksvogels? Hoe voelt het om te winnen en hoe besteden zij hun prijs? Deze week Jessica van Heuveln (39) uit Amsterdam die via de radio een reis won naar de Grand Prix in Abu Dhabi.

Ben je zo’n Grand Prix-fan?

,,Nee helemaal niet. Nog steeds niet! Ik was wel naar de kroeg toen Max Verstappen laatst ging rijden maar dat was meer om erbij te zijn. Ik heb niets met geen enkele sport.”

Waarom deed je dan mee met deze prijsvraag?

,,Als ik het woord winnen hoor, doe ik mee. Altijd. Of het moet iets zijn wat ik echt niet wil hebben, zoals haakpatronen, breinaalden of een boek dat me niet aanstaat. Maar anders doe ik met alles mee. Dit is ook niet mijn enige prijs, maar wel mijn mooiste. Als mensen zeggen: ‘Ik win nooit’ vraag ik: ‘Doe je wel eens mee?’ en dan antwoorden ze vaak ‘nee’. Hoe wil je ooit winnen dan? Het is met winacties net als met gele auto’s, als je er een hebt, zie je ze opeens overal. En dan word je fanatiek.”

Wat voor gevoel geeft winnen je?

,,Ik noem het ‘winneringen’, een combinatie van winnen en mooie herinneringen maken. Je hebt er twee keer plezier van: op het moment dat je naam als winnaar bekend wordt gemaakt en op het moment dat je de prijs krijgt.”

Quote Op de radio kon je sms'jes sturen om die reis te winnen. Ik heb er zeven gestuurd Jessica van Heuveln

Hoe won je?

,,Het was eind 2015. Op de radio kon je sms'jes sturen om die reis te winnen. Ik heb er zeven gestuurd, dat koste zo’n 50 cent per keer. Die week werd er elke middag iemand geselecteerd en op vrijdag zou de echte winnaar bekend worden gemaakt.

Op dinsdag werd ik gebeld door de radio-dj, ik herkende zijn stem. We hadden een leuk gesprekje, hij zei: ‘Je hebt nog niet gewonnen. Maar wat zou je doen als je wint?’ Ik antwoordde: ‘Dan pak ik een paar flessen drank en kom naar de radiostudio.’

Op donderdag hoorde ik het gesprek met een andere potentiële winnaar. Toen die eerst een paar minuten ‘wie is dit?’ vroeg, kreeg ik echt het gevoel dat ik het zou worden. Op mijn werk zei ik tegen iedereen dat ik die reis naar Abu Dhabi ging winnen. Ik ging vrijdagmiddag speciaal naar de zonnebank, om 17.00 uur ging ik met mijn laptop klaar zitten voor het telefoontje dat ik gewonnen had. En dat gebeurde dus ook.”

En ben je naar de studio gegaan?

,,Jazeker, ik ben met flessen drank in een taxi gesprongen richting studio, dat werd echt een te gek feestje. Later ben ik nog eens langs gegaan om de tickets op te halen en toen ik terugkwam, heb ik ze nog bloemen en drank gebracht. Voor mij is het ook, na een mindere periode, een moment in de tijd geweest waarna alles weer in stijgende lijn ging.”

En de reis zelf?

,,Het is daar een soort Disneyland voor volwassenen, alles is onrealistisch en groots, niet te bevatten als je er niet bent geweest. Elke ochtend werden we opgehaald en naar het circuit gebracht, alsof het een soort schoolreisje was. Ook zonder liefde voor de sport is het een happening en heel bijzonder om mee te maken.”

