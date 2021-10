Jill (27): 'We doen één keer in de week boodschappen met als richtlijn 50 euro'

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer Jill van den Bosch (27), die al haar geld in een huis stopte en nu met weinig rondkomt.

Inkomsten per maand. Wisselend, gemiddeld genomen over het afgelopen jaar tussen de 2000 en 2200 euro per maand.

Leeft met: Partner

Woont in: Utrecht Uitgaven per maand

Hypotheek: 1200 euro

Energie: 100 euro

Verzekeringen: 100 euro

Boodschappen: 300 euro

Sporten: 24 euro

Kleding: 50 euro

Vervoer: 25-50 euro gemiddeld

Horeca: 200 euro

Vakanties: 100 euro

Waarom noem jij jezelf een superbespaarder?

Jill: ,,Omdat ik van jongs af aan goed met geld ben. Ik heb altijd gespaard. Mijn ouders leerden me: je moet werken voor je geld dus zodra ik kon, had ik bijbaantjes waarvan ik een groot deel spaarde. Daardoor konden we onlangs een huis kopen, iets wat niet makkelijk is in deze tijd.

Hoe houd je overzicht op je financiën?

,,We houden alle uitgaven nauwkeurig bij in een Excelsheet. Met het maken van die sheet was mijn vriend wel even bezig. Hij heeft een technische opleiding gedaan en ontwikkelde voor ons een robotje dat alle uitgaven vanaf de bankrekening automatisch invoert en indeelt. Uiteindelijk zijn we er dus niet veel tijd aan kwijt. Ik ben dus echt een millennial: sparen met behulp van de nieuwste snufjes.”

Maar van millennials wordt toch juist gedacht dat ze zonder nadenken peperdure koffie halen?

,,In die zin ben ik als millennial atypisch. Maar ik ben wel eigenzinniger als het op mijn carrière aankomt. Boomers gingen voor een vaste baan, die 45 jaar volhouden, een leaseauto nemen en uiteindelijk beloond worden met een gouden horloge. Bij mijn generatie staat het individu centraler. Dus toen ik mijn vaste baan bij een IT-consultancybedrijf recruitment na drie jaar opzegde, was de reactie van mijn ouders: je financiële zekerheid opgeven om een droom achterna te gaan? Waar ben je mee bezig? Weet je dit zeker?”

Quote Ik ben nu 27, ik heb een koophuis, ik heb nog geen andere monden te vullen dus geen beter moment dan om nu het risico te nemen Jill van den Bosch

Waarom nam je het risico?

,,Ik ben 27, ik heb een koophuis, ik heb nog geen andere monden te vullen dus geen beter moment dan om nu het risico te nemen en een onderneming te starten. Mijn vriend werkt in loondienst, die staat er ook achter. Mijn wake-upcall kwam toen mijn vader ongeneeslijk ziek werd. Waarom deed ik eigenlijk 40 uur per week iets in een branche waar mijn hart niet lag? Ondernemen is echt mijn droom. Nu help ik met mijn droom mensen zichzelf op waarde te schatten.

Ik hoef ook niet van de financiële onzekerheid wakker te liggen: ik heb een buffer. Een vast salaris was lekker maar al werk ik harder dan ooit: ik leef nu mijn droom. Ik ben hard bezig mijn onderneming op te bouwen naar een winst van 5000 euro per maand en dan doorgroeien. Dat gaat de goede kant op.”

Maar je kunt nu minder ruim leven dan voor je ondernemer werd. Toch geef je 200 euro uit aan horeca. Dat is best veel.

,,Ik heb niet voor niets de Hotelschool gedaan. Ik vind goed eten en een fijne beleving belangrijk en daar wil ik ook graag voor betalen. De een geeft zijn geld uit aan dure meubels of kleding, ik aan lekker eten. Ik geef graag bewust uit.”

Quote Ik koop bijna geen kleding. Ik heb meer dan genoeg en het is allemaal nog prachtig Jill van den Bosch

Waar bespaar je wel op?

,,Ik koop bijna geen kleding. Ik heb meer dan genoeg en het is allemaal nog prachtig.”

En qua boodschappen?

,,We doen één keer in de week boodschappen met als richtlijn 50 euro. Ik maak de lijst, hij haalt het. Hij vindt Albert Heijn prettig, ik wil Lidl. Boodschappen worden steeds duurder.”

Je spaart niet meer maar je belegt wel.

,,Ik zie veel vriendinnen die massaal zijn gaan beleggen, vaak zonder kennis van zaken, vaak zonder te beseffen dat je ook echt geld kunt verliezen. Maar mijn vader belegt al zijn hele leven en leerde mij al jong alle facetten van slim zijn met geld.”

En daar hoort beleggen bij?

,,Ik zie het als tweede optie: ik heb weinig vertrouwen in het huidige geldsysteem. Als dat gaat klappen, en die inflatie is nu al merkbaar, dan kan ik terugvallen op goud, zilver en bitcoin. Hoe het gaat lopen, weet ik niet maar met sparen is het rendement laag en op lange termijn is het beter om kansen te spreiden.”

