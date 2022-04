Jip verkocht zijn bitcoins: ‘Ik had nu multimiljonair kunnen zijn’

De waarde van bitcoins schommelt, maar wie in de beginjaren heeft geïnvesteerd in deze cryptomunt, zou nu spekkoper zijn. Hoe is het als je dat niet zag aankomen en te vroeg hebt verkocht? En waar moet je op letten als je nu wil investeren in bitcoins? Wat zijn de risico’s?

Jip Buurman (31) was wat je noemt een ‘early adaptor’: al in 2010 was hij bezig met het verzamelen van bitcoins. ,,Tijdens mijn studie ict zat ik gewoon tijdens de les bitcoin te minen. In het begin waren ze enkele centen waard, het was eenvoudig op een laptop binnen te halen. Uiteindelijk had ik er zo’n 927 verzameld, het minen werd moeilijker dus daar hield ik mee op.

Ik raakte ze lange tijd niet aan, tot ik een keer op een forum iemand tegenkwam die er 2,50 euro per stuk voor overhad. Kassa!, dacht ik en verkocht ze. Met mijn vriendin, nu mijn vrouw, zijn we er heerlijk van op vakantie gegaan, heel luxe voor een student.”

Quote Op genoeg momenten, toen ze 5, 10, 100 en toen 1000 euro per stuk waard werden, realiseer­de ik me dat ik multimiljo­nair had kunnen zijn Jip Buurman (31)

Waardestijging nooit verwacht

Had hij te vroeg gehandeld? ,,Op genoeg momenten, toen ze 5, 10, 100 en toen 1000 euro per stuk waard werden, realiseerde ik me dat ik multimiljonair had kunnen zijn. Maar ik had waarschijnlijk al eerder de keuze gemaakt om alles te verkopen want ik had gewoon nooit verwacht dat ze zoveel waard zouden worden. Ik kijk gewoon positief terug op wat op dat moment een goede beslissing was. Het had tenslotte ook de andere kant op kunnen gaan. En die vakantie met mijn geliefde is een onbetaalbare herinnering.”

De huidige waarde van de bitcoin is zo'n 42.000 dollar. ,,Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten; niemand kan in de toekomst kijken en weten hoe hoog bitcoin uitkomt”, zegt Peter Slagter, bitcoin-expert. ,,Je kunt het tien jaar vasthouden maar rendement is altijd verbonden aan risico; je kunt een hogere winst hebben maar ook harder het schip ingaan.”

Quote Maar kom, ik was student en 250 euro was voor mij echt veel geld. Dat te stoppen in iets waarvan ik niets begreep, leek me een slecht idee Soraya Dirnbal (35)

‘Het leek me een slecht idee’

Soraya Dirnbal (35) durfde het tien jaar geleden om die reden niet aan. ,,Mijn vriendje van toen had het licht gezien en voorspelde dat het in de toekomst alleen maar meer waard zou worden. Dat niet alleen: hij zag het als de toekomst van geld. Nu hoor ik dat steeds vaker maar toen dacht iedereen: waar heeft die gast het over?! Ik ook. Eerlijk gezegd begreep ik ook niets van dat hele bitcoinverhaal van hem.

Hij smeekte me 250 euro te investeren en in een wallet te zetten voor mij, ik hoefde zelf niets te regelen. ‘Jij gaat zo’n spijt krijgen’, was zijn antwoord toen ik er toch voor koos om het niet te doen. Maar kom, ik was student en 250 euro was voor mij echt veel geld. Dat te stoppen in iets waarvan ik niets begreep, leek me een slecht idee.”

Quote Omdat de bitcoin­koers meer schommelt dan bijvoor­beeld goud, is het goed om een duidelijk beeld te krijgen van wat je kunt verwachten Peter Slagter, bitcoin-expert

Alleen met geld dat over is

Slagter: ,,Geldzaken zijn iets rationeels en het vraagt om planning. Hoeveel geld heb je over? Heb je voldoende buffer? In welke producten wil je investeren? Bitcoin is een van de vele opties. Je moet er goed over nadenken voordat je erin stapt.”

,,Een reclame op tv is geen goede basis om daarvanuit te handelen”, zegt Slagter. ,,Mijn tip voor mensen die overwegen te gaan investeren: ga er goed voor zitten en neem eventueel een financieel adviseur erbij om samen een financieel plan op te stellen. Omdat de bitcoinkoers meer schommelt dan bijvoorbeeld goud, is het goed om een duidelijk beeld te krijgen van wat je kunt verwachten, zodat je bij grote prijsbewegingen niet overmand wordt door emoties en daarnaar handelt.”

Investeren in bitcoins? Hier moet je op letten

Slagter: ,,De eerste stap is bedenken of je wil gokken of beleggen? In het eerste geval kun je de tweede stap overslaan, want dat is: lees je in over bitcoins. Maak afspraken met jezelf over hoeveel je gaat investeren, wanneer je instapt en uitstapt en beslis vervolgens waar jij je aankoop gaat doen. Het beste is om bij de Nederlandse bank te kijken welke bedrijven onder hun toezicht staan. Denk aan Bitvavo, BTC Direct, of Amadax. Daar kun je bitcoins veilig kopen.”

,,Daarna zou je zelf een ‘wallet’ kunnen aanmaken. Een wallet is een programma dat je kunt downloaden op je telefoon of computer en waarmee jij je eigen bitcoins kunt beheren. Op bitcoin.org kun je een stappenplan doorlopen en kom je erachter welke wallet het meest geschikt voor jou is. Veel mensen laten deze stap achterwege en laten het bedrijf waar ze kochten hun bitcoins beheren, maar een steeds grotere groep kiest ervoor het zelf te doen; zij willen niet afhankelijk zijn van een derde partij voor de toegang tot hun geld.”

Aan beleggen of investeren kleven altijd risico’s. Je hebt geen garantie dat je geld goed besteed is. Je inleg kan in waarde toenemen of gelijk blijven, maar je kunt ook geld verliezen of je ingelegde bedrag helemaal kwijt raken. Wees je daar altijd bewust van als je je geld investeert.

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.