Jody (30) en Sander (35) verlieten Nederland: ‘Flinke buffer van de verkoop van zijn huis’

digital nomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Jody op den Buijsch (30), die samen met haar vriend Sander van den Velden (35) sinds september 2019 als digitale nomade leeft.

Wat deden jullie voordat jullie vertrokken?

Jody: ,,We woonden samen in Breda. Ik had een baan als online marketeer, Sander was projectmanager bij een online loyaliteit-bureau. We hadden altijd al het idee om voor langere tijd te gaan reizen, maar dan ben je klaar met je opleiding en krijg je een baan, en komt het leven ertussen. Dus hakten we ondanks dat de knoop door, anders gebeurde het niet. We vroegen onbetaald verlof aan, namen al onze vakantiedagen op en trokken drie maanden door Azië.”

,,Onderweg kwamen we mensen tegen die soms al jaren reisden. Daardoor zag ik: Je hoeft niet een huis in Nederland te hebben en een baan. Je hoeft niet te settelen.”

,,Sander vond het leuk om terug in Nederland te zijn, maar na een maand was ons leven weer precies hetzelfde als voorheen. In ons allebei had alleen wel een shift plaatsgevonden. Een jaar lang hebben we ons voorbereid: we spaarden, verdiepten ons in wat digital nomads doen, planden een deadline. Sander verkocht zijn appartement, we zegden onze banen op en gingen op reis.”

Waar gingen jullie naartoe?

,,Eerst zaten we twee maanden op Bali, toen Thailand, Laos. Portugal, Mexico en momenteel zijn we voor de zomer terug in Nederland waar we bij mijn schoonouders zitten.”

Waar leven jullie van?

,,Ik werk als freelance SEO-copywriter, Sander heeft een webshop opgezet waarmee hij producten levert. Hij kwam er wel achter dat het meer tijd kost, dus daarnaast freelancet hij door social media-ads voor klanten te onderhouden.”

Sparen jullie?

,,We sparen en beleggen iedere maand, al investeert Sander momenteel meer dan dat hij spaart. Gelukkig heeft hij ook nog een flinke buffer van de verkoop van zijn huis, dat is nog niet op.”

Is reizend leven goedkoper dan gesetteld leven in Nederland?

,,Jazeker. We geven steeds minder uit aan onnodige dingen als nieuwe dure kleding, uiterlijk vertoon. Een auto hebben we ook niet. Bij alles wat we kopen, maken we de afweging: maakt het ons gelukkig? We zijn veel duurzamer geworden. Daarnaast is het levensonderhoud in bijvoorbeeld Azië vele malen goedkoper dan hier. We eten ook graag lokaal, bij street food-tentjes, omdat dat het leukste is en je zo kunt besparen.”

Hoe doen jullie dat met woonlasten?

,,Meestal boeken we een appartement via Airbnb, liefst voor minimaal een maand, want daar pak je voordeel op. Liever een groter appartement want dat is fijner werken en dat levert dus op lange termijn wat op. Dan zoeken we ter plekke een huis voor de maanden die volgen, zodat je geen commissie kwijt bent aan een Airbnb-website en rechtstreeks aan de huiseigenaar betaalt. En zodat we het live kunnen checken; een huis kan namelijk mooi lijken op foto’s maar dan in het echt tegenvallen.”

Hoe is het anders als je dit samen met je partner doet?

,,Financieel scheelt het want het is goedkoper als je dingen als de huur kunt splitsen. En het leuke is dat je de ervaringen deelt. Maar we zitten niet de hele tijd met zijn tweeën. Voor we ergens heen gaan, kijk ik op naar de lokale digital nomad-facebookgroep voor events en mensen. Het is het leuk om af te spreken, zodat wij niet de hele tijd een-op-een zitten, anders kan het saai worden.”

Heeft het reizen je uitgavenpatroon veranderd?

,,Voorheen was ik veel meer bezig met trends en met het nieuwe seizoen bij elkaar te shoppen. Ik denk dat je in Nederland meer prikkels krijgt van commercials en door reclames op televisie. Als ik bijvoorbeeld in Thailand zit, dan zie ik nooit een reclame en als ik het zie, begrijp ik toch niet wat er staat. Op reis zijn drie korte broekjes genoeg en vervang ik alleen wat echt kapot is. ”

Op welk moment denk je: dit is een goede keuze geweest?

,,Als we in een co-working space zitten te werken van 8 tot 13 uur, vervolgens onze laptops dichtklappen en de rest van de dag op het strand doorbrengen. ”

Is het voor iedereen weggelegd?

,,Je moet je baan opzeggen, je huis verkopen. Je familie en vrienden missen. Zelf de motivatie hebben om iedere ochtend op te staan en aan het werk te gaan. Heb je dat ervoor over? Ik wel, dit is precies wat ik wil. En als ik zoals nu terug ben in Nederland, dan zijn de momenten met dierbaren intenser, de gesprekken dieper, omdat je weet dat je weer weggaat. Ik zie ons dan ook in de toekomst niet twaalf maanden per jaar in Nederland zijn.”

