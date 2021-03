Jonge beleggers Tricia (22), Jasper (20) en Lieke (23) stopten geld in aandelen en vastgoed

Beleggen is hot. In coronajaar 2020 steeg het aantal beleggende huishoudens met maar liefst 17 procent. En wie denkt dat beleggen iets voor de oudere generatie is, heeft het mis. Steeds meer jongeren stappen op de beleggerstrein. Waarom, en hoe doen ze het? Drie jonge beleggers vertellen.

Tricia van der Weide (22)

Studeert commerciële economie, werkt bij Actief

Belegt ongeveer 30.000 euro in vastgoed

,,Ik had spaargeld op de bank en door de lage rente werd het daar niet meer waard. Ik liep stage bij Actief – toen een makelaar – en daar leerde ik over vastgoed. Zo kreeg het mijn interesse. Op het vakantiepark waar mijn opa en oma wonen kwam een chalet vrij. Mijn opa vertelde de eigenaar dat ik interesse had en toen ging het snel. Op mijn 21ste kocht ik mijn eerste vastgoedbelegging. Nog voordat ik een eigen huis had. Ik vond het spannend, maar ik dacht: zo’n kans krijg ik nooit meer.”



Volledig scherm Tricia (22) wil voor haar dertigste drie vastgoedbeleggingen hebben. © Tricia van der Weide ,,Mijn ouders en opa en oma hebben voor me gespaard en ik heb altijd bijbaantjes gehad en daarvan geld opzijgezet. Zo kon ik de 30.000 euro voor mijn belegging in één keer betalen. Ik verhuur het en krijg iedere maand 935 euro huur. De kosten zijn 150 euro per maand, dus ik houd bijna 700 euro over. Dat geld staat op een aparte rekening en wil ik investeren. Voor mijn dertigste wil ik drie vastgoedbeleggingen hebben en een eigen huis. Mijn doel is rond mijn 45ste financieel vrij te zijn.”

Quote Je moet natuurlijk wat eigen geld hebben, maar tonnen zijn echt niet nodig Tricia van der Weide (22)

,,Ik vertelde in mijn klas over de vastgoedbelegging en kreeg de reactie: dat is toch alleen voor oude, rijke mannen? Maar dat is zéker niet waar. Ook jonge mensen kunnen beleggen in vastgoed. Je moet natuurlijk wat eigen geld hebben, maar tonnen zijn echt niet nodig.”

,,Het is vooral belangrijk dat je interesse hebt in vastgoed, want er komt wel wat bij kijken: hypotheken, makelaars, een rendementsberekening, een huurprijs bepalen en een contract opstellen. En vergis je niet in het onderhoud van het pand. Beleggen in vastgoed is niet alsof je een broek koopt bij de H&M die je terug kunt brengen. Je moet je er goed in verdiepen.”

Jasper Haan (20)

Studeert bedrijfskunde en werkt bij de Albert Heijn

Belegt in aandelen en heeft een beleggingsrekening, totaal rond de 10.000 euro

,,Ik heb een beleggingsrekening bij de Rabobank. Daarbij bepaal ik het risicoprofiel en belegt de bank mijn geld voor me. Ik heb daar 7000 euro in zitten en hoef er verder niet naar om te kijken. Verder beleg ik in aandelen via DeGiro. Ik handel zelf en heb aandelen in negen bedrijven. Bijvoorbeeld Apple, Unilever en Van Lanschot. Ik had ook crypto’s, maar ik ben daar snel mee gestopt. Het klinkt leuk dat mensen daar zoveel rendement uit halen, maar ik snapte de logica erachter niet.”



,,Op mijn achttiende ben ik begonnen met beleggen. Eerst bij platform BUX. Ik heb het beleggen niet van huis uit meegekregen, maar ik las veel over beleggen en het wekte mijn interesse. In het begin kon ik mijn emoties niet goed onder controle houden, dus heb ik beginnersfouten gemaakt. Bijvoorbeeld aandelen te snel verkocht om quitte te spelen. Als ik ze had gehouden, had ik flink meer winst gehad.”

Volledig scherm Jasper (20) stopte met investeren in cryptovaluta, en belegt nu alleen nog in negen bedrijven. © Jasper Haan

,,Ik doe research voor mijn beleggingen. Hoe staat het bedrijf ervoor? Wat zijn de toekomstplannen? Ik lees samenvattingen van jaarverslagen en het Financieele Dagblad. Er gaat tijd in zitten, maar voor mij is het een hobby. Je moet beleggen in wat je leuk vindt, anders is het lastig om je in dat bedrijf te verdiepen.”

,,Je kunt met weinig geld starten met beleggen: ik doe het met geld dat ik bij mijn baan bij de Appie verdien. Ik woon nog thuis en nu we weinig kunnen door corona, houd ik best wat geld over. Ik wil mijn opbrengsten van het beleggen sparen zodat ik later een mooi potje heb. Mijn tips voor beginnende beleggers? Spreiden en rustig blijven, dan komt het wel goed.”

Lieke Nusteling (23)

Heeft bedrijf millennialmindsetnl om millennials te informeren over financiën

Belegt rond de 7000 euro in ETF’s

,,Ik beleg in ETF’s: dat zijn mandjes met verschillende aandelen van bedrijven. Daarmee is het risico lager dan wanneer je in een specifiek aandeel als KLM investeert. Het rendement is tussen de 6 en 8 procent en ik leg maandelijks in. Ik ben begonnen op mijn 22ste en ik investeer voor de lange termijn. Over twintig jaar ga ik het er langzaam uithalen. Ik wil niet tot mijn 67ste te werken, maar Fire worden: financieel onafhankelijk om eerder met pensioen te kunnen.”



,,Voordat ik begon met beleggen heb ik me 1,5 jaar verdiept in hoe het werkte. Ik wilde niet in individuele aandelen beleggen, omdat dit tijd en moeite kost. En ik wil nog kunnen slapen als een aandeel flink keldert. Ik ben voorzichtig met geld en slecht in uitgeven, maar in ETF’s is het relatief veilig beleggen. Ik woon nog thuis, had vanaf mijn zestiende bijbaantjes en vanaf mijn 21ste een fulltimebaan, dan kun je best wat opzijzetten om te beleggen.”

Volledig scherm Lieke Nusteling (23). © Lieke Nusteling

,,Beleggen heeft het stigma dat alleen oudere mensen het doen, maar je ziet steeds meer jongeren. Je kunt je tegenwoordig makkelijk online informeren. Zelf keek ik bijvoorbeeld veel video’s op YouTube om informatie uit te halen.”

,,Waar ik me wel zorgen om maak zijn de zogenaamde finance influencers. Als rappers op Instagram roepen dat je een bepaald aandeel moet kopen omdat het omhoog gaat, heeft dat invloed op hun jonge volgers. Je mag ook helemaal geen advies geven over beleggen. Ik vind dat daar meer regelgeving op moet komen. Dus voor iedereen die wil starten: doe je eigen onderzoek, luister niet naar hypes en grote sterren en beleg niet met geld dat je niet kunt missen.”

