Juul (49) loste in recordtempo hypotheek af: 'Deze maand 3000 euro proberen?'

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Juul Dijkhuis (49) die binnen een paar jaar 70.000 euro bespaarde om zijn hypotheekschuld af te lossen.

Juul Dijkhuis (49)

Leeft met: Vrouw en twee dochters (15 en 19)

Woont in: Veendam Inkomsten per maand

Netto: 3500 - 4000 euro als freelance tekstschrijver in de financiële sector Uitgaven per maand: gemiddeld 4000 euro

Wonen: 800 euro

Verzekeringen: 800 euro

Boodschappen: onbekend

Sporten: 100 euro

Kleding: 250 euro

Vervoer: 400 euro

Horeca: 250 euro

Vakanties: 4500 euro per jaar (zo’n 375 euro per maand)

Sparen: 400 euro per maand (voor pensioen)

Hoezo weet jij als superbespaarder niet wat je aan boodschappen kwijt bent?



,,Van onze vaste lasten weet ik alles heel precies, maar van dat soort dingen weet ik niet veel. Mijn vrouw en ik hebben een gezamenlijke rekening waar ik geld op stort en waar zij boodschappen van haalt. Is dat op, dan vul ik het aan. Ik denk dat we zo’n 100 tot 150 euro per week kwijt zijn. Het is ook afhankelijk van andere zaken: Mijn oudste dochter is deels uitwonend, soms is ze er veel, soms weinig. En bijvoorbeeld met de feestdagen geven we weer een heel ander bedrag uit aan boodschappen dan in een andere tijd van het jaar.”

Je geeft 250 euro per maand uit aan horeca. Best veel voor iemand die van zuinig doen houdt.

,,Dat zijn terrasjes en restaurants. Dat doen we niet wekelijks, maar als je met zijn vieren een keer uit eten gaat, ben je al snel 250 euro kwijt.”

Waarom vind jij jezelf een superbespaarder?

,,Ik leef graag zuinig, al is het niet meer zo extreem als een tijdje geleden. Van 2012 tot 2016 leefden wij pas echt van een strak budget. We hadden een eigen woning met een schuld die hoger was dan de waarde. En we hadden de wens een ander huis te kopen. Dus hebben we 70.000 euro afgelost op onze hypotheek, zodat we ons huis konden verkopen en onze huidige woning konden aanschaffen.”

Hoe hebben jullie dat financiële doel kunnen verwezenlijken?

,,Ik nam meer werk aan dan normaal. En ik nam alle vaste lasten onder de loep: heb alle verzekeringen doorgelicht. Kon de hypotheek ergens anders 10 euro goedkoper? Dan ondernam ik actie. We gingen nog wel met vakantie maar gingen heel goed puzzelen wat het goedkoopst zou zijn, en dan liever een week weg in plaats van twee weken.

We spraken wel af dat de kinderen er zo min mogelijk last van mochten hebben. Voor hen moest het leven zo normaal mogelijk doorgaan. Ze hebben er ook nooit over geklaagd, maar het zijn ook geen kinderen met dure wensen. We gaven ze wel wat leeftijdgenoten ook wilden maar zeiden dan: je wilt die dure trui én die dure schoenen? Kies maar. Dat deden we om ze blij te houden, maar zo weinig mogelijk extra uit te geven.”

Waren er uitgaven die op deze manier opeens aan het licht kwamen?

,,Wat je merkt is dat je, wanneer er een extra bedrag binnenkomt, ongemerkt ruimer gaat denken. Ga je bijvoorbeeld normaal gesproken uit eten in een goedkoper restaurant, dan ben je toch geneigd doordat je dan meer te besteden hebt, meer uit te geven. Dat gedrag hebben we geprobeerd weg te vlakken. Extra geld wordt sindsdien op een aparte rekening gezet.”

Quote We waren zo gemoti­veerd om dat doel te kunnen bereiken dat we echt in een flow kwamen Juul (49)

Was het afzien?

,,Gek genoeg meer het tegenovergestelde. We waren zo gemotiveerd om dat doel te kunnen bereiken dat we echt in een flow kwamen. Dan was het van: vorige maand losten we 1000 euro af, zullen we deze maand 3000 euro proberen? Het was echt ons gezamenlijke doel.

Als je me van te voren had gevraagd, dan had ik dat nooit kunnen bedenken. Het was een hele leuke periode. Als je na een tijdje je maandlasten ziet zakken en je schuld naar beneden gaat, dan geeft dat een kick.”

En nu?

,,Eigenlijk is het grote sparen nu begonnen, maar het is anders. We bouwen overwaarde op. In de afgelopen vier jaar hebben we niet meer gespaard, maar geïnvesteerd in ons nieuwe huis. Maar ik ben nu wel begonnen met pensioenopbouw, want daar ben ik te weinig mee bezig geweest. Ik heb nog genoeg tijd maar moet nog flink doorsparen.”

Mis je die zuinige periode?

,,Ergens wel. Er zit nu geen flow meer in. Toen was je helemaal gericht op het doel. Laatst hebben we een nieuw dak op ons huis geplaatst. Dat zie je niet terug en dan ben je minder gemotiveerd. Het is anders dan je hypotheekschuld zien dalen door je actie.”

Heb je nog spaardoelen voor de toekomst die misschien wel weer meer motiveren?

,,De oudste gaat naar het hbo en onze jongste wil tandarts worden. Zij moet nog twee jaar vwo. We hebben ze gezegd: Wij willen niet dat jullie een studieschuld - of een te hoge studieschuld - krijgen. Als het zo blijft als nu, dan gaan ze maximaal lenen en zetten wij alles voor ze apart. Als de overheid dan tussentijds de studiefinanciering terugbrengt, zullen zij studenten waarschijnlijk een bedrag kwijtschelden. En dan heb ze extra geld. Dat lijkt me een prachtdoel om voor te gaan.”

