Karin (38) geeft 5000 euro per jaar uit aan extreme triatlons, winst levert een trofee op

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar diens dure hobby. Deze week: Karin Sloove (38) geeft ruim 5000 euro per jaar uit aan triatlons.

Hoe kwam je bij triatlons?

,,Dertien jaar geleden kreeg ik een auto-ongeluk en daardoor had ik last van mijn nek en schouders. Borstcrawlzwemmen was een goede revalidatie, maar ik vond zwemmen niet leuk. Ik zocht motivatie voor het zwemmen, dus wilde ik er iets bij doen. Zo kwam op ik triatlons. Ook al had ik maar één hardloopwedstrijd gedaan en fietste ik vrijwel nooit.”

Hoe was de eerste?

,,Dat was een sprintafstand op de universiteit. Ik kwam half kotsend over de finish en dacht: waarom had ik bedacht dat dit léúk was? Maar ik ben doorgegaan: van een achtste triatlon, naar een kwart, naar een halve en een hele. Ik was verkocht en deed een paar Ironman-wedstrijden. Nu doe ik langeafstandstriatlons in de bergen: Xtri’s. Dat zijn extreme triatlons met veel verschil in hoogtemeters. Ook zwem je in ijskoud water.”

En dat kost flink wat?

,,Ik geef zeker 5000 euro per jaar uit, zo niet meer. Inschrijfgeld is 300 tot 400 euro. Maar met Xtri’s moet er een support-crew mee: iemand die in de auto meerijdt en voor me zorgt. Daarom betaal ik altijd reis en verblijf voor twee personen. Degene die mijn support-crew is, moet vakantiedagen opnemen en 18 uur in een auto achter me aan rijden. Ik vind het logisch dat ik het grootste deel van die kosten ook betaal.”

Geef je meer uit?

,,Alleen mijn fiets kost al 5000 euro. Ook een fatsoenlijke wetsuit voor het zwemmen kost 300 tot 400 euro. Ik geef per maand zo’n 100 euro uit aan sportvoeding: supplementen, sport- en hersteldrank. Ik heb betaalde trainingsschema’s en doe krachttraining bij een sportschool.”

,,Ik kwalificeerde me ook voor het WK Ironman in Hawaï, maar toen hadden we helaas niet genoeg geld om te gaan. Toen mijn partner zich kwalificeerde hadden we dat wel. We gaven zo’n 10.000 euro uit voor vijf weken, wel deels vakantie.”

Kost dit veel tijd?

,,In een ‘normale’ week train ik 8 tot 12 uur. Maar in voorbereiding voor een wedstrijd train ik 20 uur per week. Ik doe ongeveer twee à drie volledige triatlons per jaar. Dat is het maximum, zowel qua trainingsopbouw als qua kosten. Ik werk parttime als civiel ingenieur, maar begeleid daarnaast expedities boven de poolcirkel en coach in de zomer andere triatleten. Het is best druk met dit werk én de triatlons.”

Het levert niets op?

,,Nou je krijgt een T-shirt en als je wint een trofee, haha. In de Pyreneeën finishte én won ik afgelopen mei voor de derde keer. Daar kreeg ik gratis entree voor volgend jaar, maar verder levert het niets op. Omdat ik een van de weinige vrouwen ben die dit op hoog niveau doet, word ik weleens uitgenodigd voor eerste edities van wedstrijden. Ik vind het jammer dat weinig vrouwen meedoen. Ik denk dat vrouwen veel beter zijn in Xtri’s dan ze denken. En het is haalbaarder dan het lijkt.”

Wat maakt triatlons zo geweldig?

,,Sowieso de veelzijdigheid, maar ook de collegialiteit. Het is een individuele sport, maar misschien juist omdat er geen geld in de amateursport omgaat heeft iedereen iets voor elkaar over en moedigen we elkaar aan.”

,,Daarbij doe ik die wedstrijden in een prachtige omgeving. Je bent gefocust op de wedstrijd, maar het overweldigende van de bergen komt ook binnen. Dan kijk ik om me heen en denk ik: ik ben het gewoon híér aan het doen. Wauw. Echt zo’n ‘queen of the world’-gevoel.”

